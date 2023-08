Samsung Galaxy Z Flip 5.. تحديث لتحسين شاشة "التشغيل دائمًا"

تتغير شاشة Oled "Always On" قليلاً في Samsung وخاصة في هاتف Samsung Galaxy Z Flip 5 الجديد. علمنا هذا الأسبوع أن الشركة أطلقت تحديثًا لتطبيق Always On Display لأجهزتها المؤهلة، مما يسمح بذلك جرعة (صغيرة) من التخصيص الإضافي، ولكن أيضًا، وقبل كل شيء، تحسين بعض الوظائف المتعلقة بالشاشة الخارجية لجهاز Z Flip 5.

وفقًا لملاحظات الإصدار الخاصة بهذا التحديث الجديد (الإصدار 8.3.30.4)، قامت Samsung بإصلاح الخلل الذي تسبب في تغيير نمط الساعة أثناء التجوال، بغض النظر عن الوضع المختار لشاشة Always On.

نكتشف أيضًا أن هذا التحديث يعمل على تحسين استخدام الذاكرة أثناء إجراءات معينة على شاشة الغلاف لجهاز Samsung Galaxy Z Flip 5. وبالتالي يجب تعزيز السلاسة، كما أن الجهاز "سيهدر" طاقة أقل عندما يكون في وضع الاستعداد... مما قد يؤدي إلى لتحسين عمر البطارية قليلاً.



Samsung Galaxy Z Flip 5.. تحديث سري ولكنه مهم



كما هو محدد من قبل موقع SamMobile المتخصص، نشرت سامسونج أيضًا تحديثًا بسيطًا (2.2.04.66) لتطبيق التخصيص Good Lock الخاص بها، مما يسمح أولاً بتصحيح بعض الأخطاء، دون مزيد من التفاصيل.

في كلتا الحالتين (تطبيق Always On Display وGood Lock)، يمكن الوصول إلى هذه التحديثات من خلال متجر Galaxy Store. يبدو أنها متاحة بالفعل لغالبية المستخدمين.



للتذكير، تعد التصحيحات المتعلقة بشاشة Always On مهمة في حالة Samsung Galaxy Z Flip 5. يشتمل الجهاز بالفعل على شاشة OLED خارجية مقاس 3.4 بوصة، والتي تعد بلا شك الحداثة الرئيسة لهذا الطراز الجديد.

يتم استخدام هذا الأخير بشكل خاص للأدوات والإشعارات، ولكنه يسمح لك أيضًا بكتابة الرسائل أو حتى استخدام تطبيقات معينة (WhatsApp، وخرائط Google، والكاميرا، وما إلى ذلك) دون الحاجة إلى فتح الهاتف الذكي للوصول إلى شاشته الرئيسة.