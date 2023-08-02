Samsung Galaxy Z Fold 4.. هل أصلحت سامسونج أخيرًا أكبر نقاط ضعف هاتفها القابل للطي؟

عندما أصدرت Samsung جهاز Galaxy Fold الأصلي ، كان متينًا مثل بيضة فابرجيه. ولكن على مر السنين ، أجرت الشركة عددًا من التغييرات لتقليل هشاشة هاتفها الرائد القابل للطي. يتميز Galaxy Z Fold 2 بمفصلة أعيد تصميمها تمنع الأوساخ من الدخول ، بينما أضاف Z Fold 3 مقاومة الماء IPX8 وهيكل ألومنيوم أقوى من Armor. وفي العام الماضي ، جلبت Z Fold 4 شاشة رئيسية أكثر متانة ولصق جديد مصمم للحفاظ على واقي الشاشة المثبت في المصنع في مكانه.

هذا الأخير كبير لأنه بعد امتلاك Z Fold 2 و Z Fold 3 ، وجدت أن واقيات الشاشة على كلا الهاتفين بدأت في الظهور بعد ستة إلى ثمانية أشهر. يمثل هذا الضعف مصدر قلق لأي شخص يفكر في شراء هاتف قابل للطي بقيمة 1800 دولار - خاصة عندما تفكر في أن Samsung توصي بإجراء أي إصلاحات بواسطة مركز خدمة معتمد. ولكن نظرًا لأن بعض الأشخاص يحبون الهواتف القابلة للطي حقًا ، فقد اشتريت Z Fold 4 الخاص بي على أي حال واستخدمته لمدة عام. وإليك كيف تصمدت بشكل جيد.

الشاشة الأمامية لهاتف Galaxy Z Fold 4 بعد عام واحد بدون غطاء.

تصوير سام رذرفورد / إنجادجيت

يجب أن أذكر أنني لم أضع الهاتف مطلقًا في علبة أو أستخدم أي ملحقات واقية أخرى مثل الجلود أو الأكمام. على الرغم من كونه عارياً طوال الوقت ، فقد قام الهاتف بعمل لائق في تحمل الإساءة اليومية المعتادة. بالتأكيد ، هناك بعض الخدوش والبقع العارية حيث تقشر الطلاء وبعض الخدوش من الهاتف يتم إسقاطه أو سقوطه من الجيب. ولكن هذا أمر متوقع نوعًا ما بالنسبة لهاتف بدون حماية إضافية ولا يزال الزجاج الأمامي والخلفي يبدوان رائعين.

والأهم من ذلك ، أن شاشته الرئيسية المرنة تبدو جيدة عمليًا مثل اليوم الذي حصلت عليه فيه. لا يزال واقي الشاشة مسطحًا ، ولا توجد بكسلات ميتة أو عيوب أخرى والمفصلة تبدو قوية كما كانت دائمًا. أخيرًا ، أنا معجب جدًا بالنظر إلى بعض المشكلات التي واجهتها مع الأجيال السابقة. ومع ذلك ، في حين أن واقي الشاشة المثبت مسبقًا لم يبدأ في الظهور ، هناك بقعة صغيرة واحدة على طول الحافة العلوية عند التجعد حيث يمكنك أن ترى أنها بدأت (بشكل طفيف جدًا) في الانفصال عن الشاشة. حتى الآن ، لم يتسبب هذا في أي مشكلات. ومع ذلك ، إذا كانت التجربة السابقة تشير إلى أي مؤشر ، فقد يتسبب ذلك في أن يبدأ واقي الشاشة في الظهور على طول الخط.

ومع ذلك ، بعد الادعاء بأنها تحولت إلى مادة لاصقة جديدة أكثر لزوجة إلى واقي الشاشة المثبت في المصنع من Z Fold 4 ، على الأقل على هاتفي ، يبدو أن قرص Samsung كان له بعض التأثير على الأقل. هل تم حل المشكلة بالكامل؟ لا ليس تماما. تذكر ، هذا مجرد مثال واحد ، ومن الصعب حساب أشياء مثل الشتاء المعتدل الذي شهدناه هذا العام ، وتسبب الطقس البارد أحيانًا في حدوث مشكلات لمالكي Z Fold و Z Flip.

أيضًا ، على الرغم من تقدم العمر في Z Fold 4 بشكل جيد إلى حد ما ، فإن واقي الشاشة في Z Flip 4 للمحرر التنفيذي لـ Engadget ، آرون سوبوريس ، لم يحقق أداءً جيدًا تقريبًا. يقول إن الشاشة على جهازه كانت في الأساس نقية خلال الأشهر التسعة الأولى. ولكن بعد ذلك ، بدأت الفقاعات تتشكل وتكبر وأكبر حتى أزال الواقي تمامًا وبدأ في استخدام الهاتف بشاشته العارية المرنة.

من المهم أن نذكر أن سامسونج توجه مالكي Z Flip و Z Fold بعدم استخدام أجهزتهم بدون واقي شاشة. إذا قمت بإزالته ، فمن المفترض أن يتم استبداله في أسرع وقت ممكن. إذا كنت محظوظًا ، فيمكن أن يكون ذلك أمرًا بسيطًا مثل العثور على موقع Best Buy أو uBreakiFix محلي وقضاء نصف ساعة بدون هاتفك ، ولحسن الحظ ، تقدم Samsung بديلاً مجانيًا لواقي الشاشة على خطي Z Flip و Z Fold. لسوء الحظ ، إذا كنت تعيش في منطقة نائية أو ليس لديك مركز خدمة قريب ، فقد تحتاج إلى الاعتماد على الإصلاح بالبريد ، مما قد يتركك بدون هاتف لبضعة أسابيع أو أكثر. وبالنسبة لكثير من الناس ، هذا ليس خيارًا معقولًا.

ومع ذلك ، بعد التحدث إلى عدد من مالكي Galaxy Z Flip و Z Fold الذين أزالوا واقيات الشاشة الخاصة بهم ، يبدو أن هذا مجرد إجراء احترازي. من الممكن تمامًا استخدام هاتف قابل للطي بدون واقي شاشة تمامًا كما هو الحال في الهاتف العادي. ولكن نظرًا للطبيعة الأكثر حساسية للشاشات المرنة (والتي تُصنع إلى حد كبير من البلاستيك بدلاً من الزجاج) ، فإن عامل الخطر يكون أعلى. ومع الشاشات المرنة التي تكلف الكثير لاستبدالها - تصل إلى 599 دولارًا اعتمادًا على الطراز المحدد - فأنت لست بحاجة إلى زاوية بحجم دماغ المجرة لفهم سبب رغبتك في الاستجابة لتحذيرات Samsung. النقطة المقابلة لذلك هي أن شاشة الهاتف القابلة للطي محمية بواسطة بقية الجهاز عند إغلاقه ، فهي معرضة للخطر حقًا فقط عند استخدامها ، على عكس ما يحدث عندما تكون ببساطة في الجيب أو الحقيبة.

بعد عام واحد ، هناك بعض الخردةtches على جهاز Galaxy Z Fold 4 الخاص بي ، لكنه لا يزال يعمل ورائعًا وقويًا كما كان دائمًا.

تصوير سام رذرفورد / إنجادجيت

إذن ما هي الوجبات الجاهزة الكبيرة؟ أعتقد أن المادة اللاصقة الجديدة من سامسونج قد أحدثت اختلافًا بسيطًا لأنه ، حتى في حالة Aaron’s Z Flip ، فقد استمرت لفترة أطول من كلتا الطي Z السابقتين قبل أن يبدأ واقي الشاشة في الظهور. ومع ذلك ، لا تزال واقيات الشاشة في هاتف Samsung القابل للطي تتطلب طفلاً أكثر قليلاً من الطوب الزجاجي القياسي. قد يكون هذا النوع من الهشاشة بمثابة كسر للصفقة بالنسبة للبعض ، وهذا أمر مفهوم. لحسن الحظ ، أعيش بالقرب من مراكز إصلاح متعددة وأنا على استعداد لاستخدام الجهاز القابل للطي بدون واقي شاشة - على الرغم من عدم نصح ذلك.

بالنسبة لي ، فإن القدرة على الحصول على شاشة تتوسع عندما أرغب في مشاهدة فيلم أو تعدد المهام تستحق المتانة المنخفضة قليلاً. ولكن في كلتا الحالتين ، هذا شيء تحتاج إلى مراعاته قبل شراء هاتف قابل للطي. في بعض النواحي ، يشبه الأمر امتلاك سيارة بسقف قابل للتحويل ، لأنه على الرغم من كونها أكثر حساسية وتكلفة إصلاحًا ، فلا يوجد شيء مثل القيادة في مكان مرتفع - أو في هذه الحالة هاتفًا يمكن أن يتحول إلى هاتف صغير الجهاز اللوحي في أي لحظة.

فقط تذكر أن تفعل الشيء المعقول وتضع هاتفك القابل للطي باهظ الثمن في علبة.