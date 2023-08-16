Samsung تقدم ميزات One UI للأجهزة القديمة

إذا كان لديك هاتف أو جهاز لوحي أو ساعة سامسونج قديمة قابلة للطي ، فقد ترى قريبًا بعض الميزات الجديدة التي تتدفق من أحدث الأجهزة. أعلنت الشركة اليوم أن تحديث One UI 5.1.1 - أحدث واجهة مستخدم مخصصة من Samsung تقع على قمة Android - سيتم طرحها قريبًا ، مما يوفر تحسينات من سلسلة Galaxy Z Fold 5 و Z Flip 5 و Tab S9 وسلسلة Watch 6 إلى ما قبل 2023 هيأ. ستدعم الميزات معظم هواتف Samsung القابلة للطي وأحدث الأجهزة اللوحية والساعات الذكية.

سيدعم تحديث One UI 5.1.1 قائمة طويلة من أجهزة Samsung الحديثة ، ولكن قد يضطر البعض إلى الانتظار. سيتم طرحه على هواتف Samsung القابلة للطي ، والتي من المقرر أن تصل إلى Galaxy Z Flip 4 و Z Fold 4 "بدءًا من هذا الشهر" ، بينما ستتلقىها Z Fold 3 و Z Flip 3 و Z Fold 2 و Z Flip بالتتابع " " لاحقاً. ستصل تحديثات المهام المتعددة للأجهزة اللوحية إلى Galaxy Tab S8 و Tab S8 + و Tab S8 Ultra و Tab S7 و Tab S7 + و Tab S7 FE و Tab S6 Lite و Tab A8 و Tab A7 Lite و Tab Active 3 و Tab Active 4 Pro. أخيرًا ، ستدعم ميزات الساعة الذكية الجديدة Galaxy Watch 5 و Watch 5 Pro و Watch 4 و Watch 4 Classic.



تسهل تحديثات الهاتف القابل للطي من Samsung في One UI 5.1.1 إظهار أو إخفاء لوحة Flex Mode (تظهر عناصر التحكم في النصف السفلي من الشاشة عندما يكون الهاتف شبه مطوي). كتبت الشركة: "عند طي هاتفك في الوضع المرن ، ستطفو أيقونة اللوحة على الشاشة ، مما يتيح لك سهولة الوصول". "استمتع بتجربة لوحة Flex Mode الأكثر تخصيصًا عن طريق سحب الرمز وإفلاته على شريط الأدوات." بالإضافة إلى ذلك ، تقول شركة Samsung إن زر شريط تشغيل الوسائط (الذي يتضمن الآن أزرار التقديم والإرجاع السريع لمدة 10 ثوانٍ) سيكون أكثر وضوحًا وأبسط في العثور عليه عند تنشيط لوحة الوضع المرن. ستتمكن أيضًا من الضغط على الجدول الزمني لتنظيف الوسائط بشكل أكثر كفاءة.

تقوم شركة Samsung بتعديل المهام المتعددة على الأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للطي الحديثة ، مما يجعل التبديل إلى النوافذ المتعددة من أوضاع النوافذ المنبثقة أسهل عن طريق الضغط على المقبض لفترة طويلة. كما أنه يضيف ميزة السحب والإفلات بكلتا اليدين ، مما يتيح لك الضغط بإصبعك على مستند من أحد التطبيقات ، واستخدام يدك الأخرى لفتح شيء آخر ثم سحب الملف إليه للمشاركة أو التخزين. وتقول الشركة أيضًا إن شريط المهام في Z Fold 4 و Tab S8 سيكون أسرع وسيشمل تطبيقات أكثر حداثة. قالت شركة Samsung: "الآن ، يتيح شريط المهام إمكانية تبديل المهام بسرعة البرق مع إمكانية الوصول إلى ما يصل إلى أربعة تطبيقات حديثة".

على واجهة الساعة الذكية ، تضيف الشركة ترقيات تتبع النوم من Galaxy Watch 6 إلى الأجهزة القابلة للارتداء القديمة. وتشمل التغييرات "واجهة مستخدم أكثر سهولة" مع إضافات عوامل نقاط النوم واتساق النوم ورموز حيوانات النوم. سيكون التدريب على النوم متاحًا أيضًا على الساعة دون النظر إلى هاتفك المقترن. يمكن لـ Galaxy Watch أيضًا ضبط أجهزة SmartThings المنزلية تلقائيًا للحصول على أجواء أكثر راحة في وقت النوم.

ستتلقى الساعات الذكية أيضًا تحديثات اللياقة البدنية. تتدفق ميزة منطقة معدل ضربات القلب المخصصة في Watch 6 ؛ إنه يحلل قدراتك البدنية و "يحدد خمسة مستويات شدة تشغيل مثالية لمساعدة المستخدمين على تحديد أهدافهم الخاصة بناءً على قدرتهم - من حرق الدهون إلى التمارين عالية الكثافة." ستضيف سلسلة Galaxy Watch 5 و Watch 4 أيضًا إشعارات عدم انتظام ضربات القلب في التحديث ، والتي يمكن أن تكون منقذة للبعض.

وفي الوقت نفسه ، فإن Track Run ، الذي (كما يوحي اسمه) يسجل جولاتك على المسار ، يشق طريقه أيضًا من الساعة 6. سيكون بإمكان Galaxy Watch 5 Pro الوصول إلى قاعدة بيانات ملفات GPX لتنزيل بيانات الخريطة على ساعتك. أخيرًا ، One UI 5.1.1. يتيح لك التحكم في كاميرا Flip 4 باستخدام ساعة Galaxy Watch المقترنة. سيسمح لك زر الوصول السريع الجديد باستخدام ساعتك كمصراع عن بُعد ، كما يتيح لك التبديل بين أوضاع الكاميرا والتحكم في مستويات التكبير / التصغير.