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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

حاملات لواء الوسطية والاعتدال في العالم..

نائب رئيس جامعة الأزهر يشيد بخربجات الدفعة 30 بكلية التربية بنات بالقاهرة

بوابة الوفد الإلكترونية

شارك الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات في الاحتفالية الكبرى التي نظمتها كلية التربية بنات جامعة الأزهر بالقاهرة؛ لتكريم خريجات الدفعة 30 من خريجات الكلية بحضور الدكتورة منال الخولي، عميدة الكلية، والدكتورة خضرة سالم، الأستاذ في كلية التربية بنات جامعة الأزهر بالقاهرة ممثلة الأزهر الشريف في مجلس الشيوخ. 

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وخلال كلمته قدم الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة، التهنئة إلى خريجات الدفعة 30، كما قدم التهنئة إلى أسرهن؛ بمناسبة هذا اليوم الطيب المبارك يوم الحصاد. 

خدمة الدين والإنسانية وبناء الوطن

ونقل نائب رئيس الجامعة تهاني وتحيات الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، للخريجات وأمنياته لهن بالتوفيق والنجاح، وأن يكن خريجات متميزات يسهمن في خدمة الدين والإنسانية وبناء الوطن، كما قدم نائب رئيس الجامعة التهنئة للدكتورة منال الخولي، عميدة الكلية بتخريج هذه الدفعة، مثمنًا جهودها في دعم الكلية؛ لتكون في مصاف الكليات الأزهرية المتميزة التي تحمل لواء الوسطية والاعتدال في العالم؛ مشيدًا بخريجات الكلية، تلك النماذج المتميزة من خريجات جامعة الأزهر مهد الوسطية والاعتدال محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أميمة فهمي، عميدة كلية الدراسات الإنسانية بنات القاهرة، والدكتور خالد عرفان، عميد كلية التربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور جمال الهواري، وكيل كلية التربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مني نور الدين، وكيلة كلية الدراسات الإنسانية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة للدراسات العليا والبحوث، والأستاذة سعاد بكر، الأمين العام المساعد لفرع البنات، والأستاذة إيمان الملط، مدير إدارة شئون المقر لفرع البنات، والأستاذة منال حافظ، مديرة الأمن الإداري لفرع البنات.

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