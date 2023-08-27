الأحد 27 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

رئيس جامعة الأزهر يتفقد مسجد المدينة الجامعية للطلاب

جانب من تفقد رئيس
جانب من تفقد رئيس جامعة الأزهر

وجه الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، الشكر والتقدير الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف؛ لدعمه وموافقته على فرش مسجد المدينة الجامعية للطلاب بمدينة نصر.

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رئيس جامعة الأزهر يقيم لقاءً مفتوحًا مع الطلاب في معسكر الشباب

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تكليف محمد عبدالسلام وكيلًا لكلية التجارة جامعة الأزهر بالقاهرة

التعاون بين كافة مؤسسات الدولة المصرية

وأكد رئيس جامعة الأزهر خلال تفقده اليوم لأعمال الصيانة والتجديد ورفع الكفاءة للمسجد، يرافقه الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أن هذه الاستجابة من وزير الأوقاف تعكس مدى التعاون بين كافة مؤسسات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أنه سبق أن نظمت جامعة الأزهر عديدًا من الأنشطة بالتعاون مع وزارة الأوقاف؛ حيث نظمت عديد من معارض الكتاب بالتعاون مع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بجانب معارض خيرية للملابس خدمة لطلاب العلم وأنشطة أخرى عديدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو هلال، مدير مركز الأعمال والاستشارات الهندسية بجامعة الأزهر، والأستاذ أسامة توفيق، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية بجامعة الأزهر، والأستاذ خالد رزق، مدير عام المدن الجامعية.

 

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