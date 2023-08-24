رئيس جامعة الأزهر يقيم لقاءً مفتوحًا مع الطلاب في معسكر الشباب

قام الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، ومحمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة، بزيارة تفقدية إلى معسكر الشباب في مدينة جمصة؛ حيث عقد رئيس الجامعة لقاء مفتوحًا مع أبنائه الطلاب علي هامش ندوات توعوية ضمن برنامج المعسكر الصيفي للطلاب،الذي ينظمه فريق "طلاب من اجل مصر بجامعة الازهر" واستمع لمقترحاتهم.



وقام رئيس الجامعة بافتتاح معرض خيري للملابس برعاية كريمة من فضيلته، وإشراف الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإعداد وتنفيذ الدكتورة هبة الله سعودي، الأستاذ بقسم الفيزياء بكلية العلوم بالقاهرة منسقة الأنشطة الطلابية لفرع البنات.

كما قام رئيس الجامعة بالوقوف على احتياجات المعسكر الطلابي لجامعة الأزهر بمدينة جمصة من أعمال صيانة وتجهيزات.

وفي ختام اللقاء حرص الطلاب على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة وسط سعادة كبيرة.

يأتي ذلك، في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لجميع قطاعات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم والوقوف على التحديات على أرض الواقع وإيجاد حلول عملية لها.

تكريم الدفعة 51 بكلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة وسط حضور كثيف من أسر الخريجات وأعضاء هيئة التدريس

وسط سعادة كبيرة تملأ عيون الحاضرين جميعًا، وفي لحظة فارقة في حياة 600 طبيبة هو عدد الدفعة 51 من خريجات كلية طب البنات بالقاهرة؛ حيث كن بالأمس القريب طالبات فأصبحن طبيبات؛ قامت الدكتورة هناء عبد الحميد العبيسي، عميدة الكلية، بقراءة قسم الطبيب، وقامت الدفعة 51 بترديد القسم خلفها.

تلا ذلك انطلاق لحظات التكريم بحضور الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة السابق نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سوسن عبد الصبور، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة إيمان الشال، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إيهاب الفخراني، مدير عام مستشفى الزهراء الجامعي، إضافة إلى رؤساء الأقسام الإكلينيكية والأكاديمية.

وفي ختام التكريم تم التقاط الصور التذكارية مع خريجات الدفعة 51.