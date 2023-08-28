غدا .. وزيرا الشباب والتجارة يطلقا شعلة بطولة الجمهورية للشركات رقم 56

من العاصمة الإدارية وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء

يطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس أحمد سمير وزير التجارة - غدا الثلاثاء – فاعليات الدورة الـ 56 لبطولة الجمهورية للشركات والتى تقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء.

وتنطلق الشعلة من مدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية تحت شعار "اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد"، ويحضر إشارة بدء البطولة المهندس حسن كامل رئيس الإتحاد المصري للشركات والدكتور أحمد إسماعيل سكرتير عام الاتحاد والدكتور صبحي حسنين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات ورؤساء مجالس إدارات الشركات ، وسوف تجوب شعلة البطولة عددا من المحافظات وتستقر في بورسعيد مساء الجمعة فى افتتاح البطولة التى تقام المدينة الشبابية ببورسعيد والتى يفتتحها وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد والذى يتضمن طابور العرض وحملة الأعلام للفرق والمحافظات المشاركة التى تقام على أرض المدينة الباسلة والحفل الفنى الفلكلورى الذى يقام فى هذه المناسبة ، ويصل عدد الرياضيين المشاركين فى البطولة لـ 15 ألف رياضى بالإضافة لأطقم الإداريين والفنيين فى كافة القطاعات لما يقرب من الـ 22 ألف مشارك .

وجه المهندس حسن كامل رئيس الإتحاد المصري للشركات الشكر لجميع قطاعات بورسعيد وأجهزتها لما تبذله من جهد إنجاح البطولة وتقديم كافة التسهيلات من دعم لوجستى وتجهيزات لكافة أماكن الألعاب والإقامة ، كما توجه بالشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على الدعم والمساندة الدائمة للبطولة وتوفير كل التسهيلات والمتطلبات التى ساهمت فى نجاح البطولة والتنسيق مع الجهات المعنية بالشكل الذي يحقق للبطولة النجاح .