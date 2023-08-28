إزالة 10 حالات تعدٍّ بالبناء المخالف بمدينة فايد فى الاسماعيلية

قامت الوحدة المحلية لقرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد، اليوم الاثنين، بوقف عدد ٥ حالات بناء بدون ترخيص عبارة عن أسوار وغرف غير مكتملة البناء وذلك في منطقة العمار. كما تم إزالة عدد ٥ أسوار ومباني بالطوب الأبيض غير مكتملة البناء.

وتمت الإزالة في حضور مسؤولي الإدارة الزراعية بالمدينة، مسؤولي حماية الأراضي، رئيس مركز ومدينة فايد ، مدير الجمعية الزراعية بقرية سرابيوم، وحدة المتغيرات المكانية، الإدارة الهندسية بالقرية، إدارة الأزمات والإشغالات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

و ذالك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة التصدِّي لكافة أشكال التعدِّي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومحاولات البناء بدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للبناء.