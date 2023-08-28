هاني البحيري: بشرى أحيت موضة السيتنيات بفستانها الفرعوني في مهرجان القاهرة للدراما

خطفت النجمة بشرى الاضواء نحو أحدث إطلالتها اثناء ظهورها على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة للدراما.

هاني البحيري لـ الوفد: فستان بشرى عرض في أسبوع الموضة بباريس

وبدت بشرى بإطلالة ساحرة من وحي الحضارة الفرعونية العريقة وهذا ما أكده مصمم الأزياء المصري العالمي هاني البحيري خلال تصريح خاص بـ "بوابة الوفد".

وأكد هاني البحيري أنه صمم هذا الفستان للمشاركة في عرض أزياء أسبوع الموضة في باريس وإعجبت به بشرى عندما رايته وقررت ان تحضر به مهرجان القاهرة للدراما.

وأوضح أنه صمم الفستان من قماش التل الأبيض المطرز بالكامل الألماس الشوارفسكي والكريستال واللؤلؤ والخرز الحجر الفضي المت.

اردف أن أتسم تصميم الفستان بالطابع الفرعوني الجذاب ومزج بين اناقة الماضي بتصميم أكمامة الطويلة الواسعه من وحي موضة السيتنينات ليشبه فستان سعاد حسني في فيلم "خلي بالك من زوزو"، مع الرقبه العالية المقفوله ونعومة الحاضر بقصره وبساطة تصميمه.

وأضاف أن تملك بشرى قوام رشيق يشبه عارضات الأزياء العالميات لذا يتناسب معها مختلف تصاميم فساتين السهرة.

وأشار ان صمم من هذا الموديل أكثر من قطعه بألوان مختلفة كـ الأبيض والأسود ليشارك في عرض الفاشون شو بـ دبي، فضلًا عن مشاركته في أسبوع الموضة بباريس.

بشرى

وأكمل أنه يستعد لتصاميم فساتين السهرة التي يشارك بها في أسبوع الموضة بباريس منذ عام كامل؛ ليختار من بين 100 تصميم من 30 الي 50 فستان للمشاركة بشكل نهائي في الفاشون شو بباريس، وهذا يتحدد على الخامات والقصات والتصاميم المختلفه والمواكبة لأحدث صيحات الموضة.

وتألقت بشرى بإطلالة ساحرة خفيفة من وحي السيتينات، حيث ارتدت فستان قصير فضفاض، بأكمام طويلة واسعه، لياقة عالية، صمم من قماش التل الأبيض المطرز بالكامل.

أما من الناحية الجمالية، اعتمد صالون محمد الصغير قصة شعر جذابة لها تتناغم مع إطلالتها واختارو لها مكياج صاخب مرتكز على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.

بشرى

ويستضيف مهرجان القاهرة للدراما برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخرانى في دورته الثانية والاستثنائية، النسخة الأولى من احتفالية Starscrapers Awards، والمقامة بـ North Square Mall في مدينة العلمين الجديدة، تحت عنوان "60 سنة دراما" للاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري، وتأتى النسخة الثانية من المهرجان مع بعض الاختلافات عن الدورة الأولى التي أقيمت العام الماضى.

بشرى

وتشهد النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما بعض التطويرات عن الدورة الأولى، حيث تضم كل المسلسلات التي تم تقديمها على مدار العام، وليس خلال موسم رمضان فقط، فضلا عن استحداث جوائز باسم الجمهور بجانب الجوائز الأساسية التي تختارها لجنة التحكيم التي تضم المخرج جمال عبد الحميد، وتضم في عضويتها النجم كريم عبد العزيز، والنجمة إلهام شاهين والناقد طارق الشناوي، والكاتب عبد الرحيم كمال.