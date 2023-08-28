ارتفاع أعداد ضحايا المنزل المنهار بالإسماعيلية إلى ٣ حالات

بينهم طفل في الرابعة من عمره

ارتفع عدد ضحايا انهيار منزل قديم سقط بحي المحطة الجديدة بالإسماعيلية إلى ٣ بينهم طفل في الرابعة من عمره تم العثور عليهم أسفل الأنقاض، فيما تواصل الأجهزة رفع الأنقاض للبحث عن ضحايا آخرين، أو أحياء تحت الأنقاض.



وكانت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية تلقت صباح اليوم الإثنين بلاغًا بسقوط منزل قديم مكون من ٣ طوابق بمنطقة المحطة الجديدة بنطاق حي أول ويقطن به سكان، فانتقلت الأجهزة المعنية والحماية المدنية إلى موقع الحادث لرفع أنقاض المنزل المنهار والبحث عن الضحايا وتمكنت خلال الساعات الأولى من انتشال جثة شخص وإخراج ٢ من السكان مصابين بجروح وكسور التقط أحدهم أنفاسه الأخيرة أثناء تلقيه العلاج بالمستشفى.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخلاء المنازل المجاورة للعقار المنهار وفرض كردون أمنى فى محيط الشوارع المؤدية له.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت الضحايا والمصابين للمجمع الطبى بالإسماعيلية، فيما انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة المنزل وتحديد أسباب الانهيار.

وتواصل الأجهزة المعنية أعمالها في البحث عن ضحايا آخرين، أو مفقودين تحت الأنقاض.

ويقع العقار داخل حي المحطة الجديدة وهو أقدم الأحياء في مدينة الإسماعيلية ويشتهر بالكثافة السكانية وتمركز عدد من الأسواق والمحال التجارية بالمدينة به.