اتهمها بـ "النفاق" .. وزير المالية الإسرائيلي يُهاجم أمريكا

شن وزير المالية الإسرائيلي، "بتسلئيل سموتريش"، هجومًا عنيفًا على الولايات المتحدة، واتهمها بالنفاق، على خلفية الانتقادات المُوجهة لسياسة حكومة بنيامين نتنياهو، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، اليوم الاثنين.

وقال سموتريش: "ليس على الأمريكيين أن يقدموا لنا العظات في شأن حقوق الإنسان، لا للجيش الإسرائيلي ولا لنا على المستوى السياسي.. هذا هو النفاق الذي ليس من ورائه طائل.. لقد رأينا ما فعلوه في أفغانستان والعراق".

وأضاف سموتريش أنه "لا يوجد بلد أكثر أخلاقية من إسرائيل، أي شخص يهاجمنا في العالم هو منافق".

الإصلاح القضائي

وتُواجه حكومة نتنياهو، الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل انتقادات واسعة النطاق على خلفية استمرار خطتها بما يسمى "الإصلاح القضائي" رغم الاحتجاجات العارمة التي تعتبر أن خطوة مماثلة ستقوض النظام القضائي بالبلاد وتضر "الديمقراطية" في إسرائيل.

من ناحية أخرى، علق وزير المالية الإسرائيلي، "بتسلئيل سموتريتش"، على الاتصالات الجارية بشأن اتفاق تطبيع مُحتمل مع السعودية، مُؤكدًا أن إسرائيل لن تُقدم أي "تنازلات" تخص الفلسطينيين، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، اليوم الاثنين.

وقال سموتريتش "هذا اتفاق يصب في مصلحة الجميع، ومستعدون لتقديم الكثير للسعوديين لكن ليس على حساب حقوقنا في الضفة الغربية"، وأضاف سموتريتش: "لن نقدم أي تنازلات تخص الفلسطينيين هذا مجرد خيال.. لن يحصل الفلسطينيون على أي شيء".

وكانت تقارير إعلامية عبرية، أفادت الاثنين، بأن وفدا فلسطينيا يستعد للتوجه إلى السعودية لطرح مطالبه في إطار الاتصالات الجارية بين واشنطن والرياض للتوصل إلى اتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل.