عاجل
اتحاد جدة يواصل إغراء ليفربول بعرض تاريخي جديد لضم صلاح
الإثنين 28 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

أميرة رضا تحيى الليلة الـ١٣ من "صيف الإنتاج الثقافي".. غداً

بوابة الوفد الإلكترونية

 

 تحيى الفنانة أميرة رضا، الليلة الـ١٣ من برنامج "صيف الإنتاج الثقافى"، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، فى التاسعة من مساء غد الثلاثاء ٢٩ أغسطس، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

 

تقدم الفنانة أميرة رضا، مجموعة من اشهر أغانى زمن الفن الجميل لكبار نجوم الطرب فى مصر والعالم العربى، مثل كوكب الشرق أم كلثوم وأسمهان وعبد الحليم حافظ ومحمد فوزى وفيروز وشادية.

 

يشار إلى أن برنامج صيف الإنتاج الثقافى، يقام فى التاسعة مساء، بالفترة من ١٧ حتى ٣١ أغسطس الجارى، وذلك فى إطار أنشطة وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا فى إجازتنا"، بسعر تذكرة موحد ٣٠ جنيه.

مواد متعلقة

القومية للفنون تختتم حفلاتها في "صيف الإنتاج الثقافي".. الليلة

مصطفى شوقي لأول مرة في مهرجان القلعة وأحمد جمال على المحكى

هشام عباس وسيمون في مهرجان القلعة.. الليلة

هاني شاكر ونادية مصطفى يضيئان سماء مهرجان القلعة بأمسية مميزة.. صور

"سفاح الجيزة".. 5 أسباب جعلت المسلسل في دائرة التريند

أول ظهور لعز الأسطول في مهرجان القلعة

مصطفى قمر وابطال فيلم "أولاد حريم كريم" يحتفلون بالعرض الخاص.. الثلاثاء

4521 متقدمًا للمشاركة في الورش الفنية لمهرجان المسرح التجريبي