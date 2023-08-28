ختام امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الازهرية بالشرقية

اختتمت منطقة الشرقية الأزهرية اليوم الاثنين، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني ٢٠٢٣/٢٠٢٢، وفي اليوم الختامي للامتحانات.

وأكد الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أن الطلاب قدموا نموذجًا طيبًا في الالتزام بالتعليمات، وهم سر نجاح الامتحانات، ولهم نبذل قصارى جهدنا ، وشكر كل من أسهم وشارك في نجاح امتحانات الثانوية الأزهرية .

وأشار الدكتور عبدالله حسين ، الوكيل الثقافي للمنطقة، أن امتحانات الدور الثاني كانت في متناول الطالب المتوسط، مما أدى إلى عدم وجود شكاوى من صعوبة الامتحانات، مشيدًا بالقائمين على الامتحانات وتوفيرهم كل سبل الراحة للطلاب والالتزام بالإجراءات الاحترازية، موجهًا الشكر لكل من أسهم في نجاح امتحانات الثانوية الأزهرية بمعاهد الشرقية .

يشار إلى أن طلاب القسم العلمي، اختتموا امتحانات الدور الثاني بمادة الفيزياء، بينما أنهى طلاب القسم الأدبي امتحاناتهم بمادة التاريخ،ولم تسجل غرف المتابعة أي َشكوي تخص الامتحانات من حيث عدم ملائمتها لوقت الإجابة، أو خروجها عن المناهج المقررة.