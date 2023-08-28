عماد البناني يُعلن موعد انتخابات الزمالك

اعلن عماد البناني موعد انتخابات الزمالك، حيث اتخذ رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بادارة نادي الزمالك عدة قرارات مهمه فور توليه مسؤلية نادي الزمالك اليوم، وذلك بعد قرارا وزارة الشباب والرياضة بتوليه منصب المدير التنفيذي للزمالك بدلا من اللواء حسن موسى.

وجاءت اول قرارات رئيس لجنة إدارة نادي الزمالك بإعلان موعد الانتخابات المقبلة للنادي، والتي أكد على إقامتها يوم 20 أكتوبر المقبل .

عماد البناني يُعلن موعد انتخابات بعد وصله الزمالك

ووصل قبل قليل الدكتور عماد البناني رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك، إلى مقر النادي بميت عقبة لاستلام المهمة بشكل رسمي.

وكانت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي، قد أجرت تعديلا على اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك وذلك بتعيين الدكتور عماد البناني مديرا تنفيذي لناد الزمالك خلفا للواء حسن موسى.

وكان الدكتور عماد البناني، قد اكد في تصريحات على ان تكليفه برئاسة اللجنة الثلاثية لإدارة نادي الزمالك من قبل وزارة الشباب والرياضة.

وكشف البناني أنه سيبدأ مهام عمله بنادي الزمالك اليوم الإثنين حيث سيتواجد في النادي منذ الصباح، عقب الانتهاء من بعض الاجرات اليوم .

وقال البناني أن تكلفه بهذه المهمة شرف كبير وأن التواجد في كيان عظيم مثل نادي الزمالك مهمة قومية تعكس مدى أهمية نادي الزمالك وحرص الدولة المصرية على عبورة تلك المرحلة الحرجة بنجاح.

وأتم بأن مهمته الأولى هى عودة الاستقرار داخل القلعة البيضاء وحتى الوصول الى هدف اللجنة وإنهاء مهمتها بعقد جمعية عمومية تشمل انتخابات النادي.