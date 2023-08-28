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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

بنكسر الأبواب.. اعترافات عصابة سرقة المقابر في القاهرة

بوابة الوفد الإلكترونية

بعد سقوطهم في قبضة الأجهزة الأمنية، اعترف ٥ عاطلين بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة أبواب المقابر بالقاهرة، وقيامهم بفك وكسر الأبواب الجديدة الخاصة بالمقابر والاستيلاء عليها وبيع كخردة ، وارتكابهم العديد من هذه الوقائع الإجرامية بذات الأسلوب . 

نجحت مباحث القاهرة في ضبط عصابة سرقة أبواب المقابر في منطقة منشأة ناصر ، وأقر المتهمون لقيامهم بسرقة أبواب القبور الحديدة وبيعها في الخردة لجمع أموال.

تمكنت قوة أمنية من مباحث القاهرة، من ضبط (5 أشخاص -  يقيمون بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) وبحوزتهم (عدد 3 سلاح أبيض "كتر" ، عتلة حديدية) لقيامهم بسرقة باب حديدى من أحد المقابر ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم السرقة بأسلوب "الفك" وأقروا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الأبواب الحديدية الخاصة بأحواش المقابر وأنهم وراء إرتكاب (6) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، كما تم بإرشادهم ضبط كافة  الأبواب الحديدية المستولى عليها لدى عملائهم "سئ النية" (شخصين - مقيمان بذات العنوان) .