بنكسر الأبواب.. اعترافات عصابة سرقة المقابر في القاهرة

بعد سقوطهم في قبضة الأجهزة الأمنية، اعترف ٥ عاطلين بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة أبواب المقابر بالقاهرة، وقيامهم بفك وكسر الأبواب الجديدة الخاصة بالمقابر والاستيلاء عليها وبيع كخردة ، وارتكابهم العديد من هذه الوقائع الإجرامية بذات الأسلوب .

نجحت مباحث القاهرة في ضبط عصابة سرقة أبواب المقابر في منطقة منشأة ناصر ، وأقر المتهمون لقيامهم بسرقة أبواب القبور الحديدة وبيعها في الخردة لجمع أموال.

تمكنت قوة أمنية من مباحث القاهرة، من ضبط (5 أشخاص - يقيمون بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) وبحوزتهم (عدد 3 سلاح أبيض "كتر" ، عتلة حديدية) لقيامهم بسرقة باب حديدى من أحد المقابر ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم السرقة بأسلوب "الفك" وأقروا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الأبواب الحديدية الخاصة بأحواش المقابر وأنهم وراء إرتكاب (6) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، كما تم بإرشادهم ضبط كافة الأبواب الحديدية المستولى عليها لدى عملائهم "سئ النية" (شخصين - مقيمان بذات العنوان) .