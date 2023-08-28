محافظ الشرقية يُقرر إحالة العاملين المقصرين بالزقازيق ومشتول السوق للتحقيق

لضبط منظومة العمل داخل المنشآت الصحية..

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إحالة العاملين المقصرين بالمنشآت الصحية المختلفة للتحقيق، لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير في تقديم الخدمات للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة الإستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة و المرور المُفاجيء على المنشآت الصحية المختلفة لتحقيق الإنضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية قام عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرورعلي المنشآت الصحية بمركزي الزقازيق ومشتول السوق لمتابعة سير إنتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة وأسفرت أعمال اللجان عن رصد الآتي :

· عدم تواجد ٨٦ من العاملين بمقر مستشفى مشتول السوق التابع لمديرية الشئون الصحية بالشرقية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك الغياب.

· عدم تواجد ٩ من العاملين بمقر مركز طب الأسرة بمنطقة النحال التابع للإدارة الصحية بالزقازيق، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

· عدم تواجد ٨ من العاملين بمقر مكتب الطب الوقائي التابع للإدارة الصحية بالزقازيق، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير، لإتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد فاجأ العاملين بمستشفى الحسينية المركزي، بزيارة للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المؤداة للمرضى وللمترددين على المستشفى، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية، وتواجد الأطباء وطاقم التمريض بالأقسام الطبية المختلفة.

بدأ المحافظ جولته بتفقد قسم الإستقبال ووحدة الغسيل الكلوي والتي تضم 51 ماكينة تقدم الخدمة الطبية لعدد 240 مريض، مؤكداً على ضرورة انتظام مواعيد إجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات الطبية المستخدمة بالوحدة حفاظاً على أرواح المرضي.

وتفقد محافظ الشرقية قسم حضانات الأطفال المبتسرين والذي يضم 18 حضانة و2 حضانة تنفس صناعي وحضانة كبسولة، وذلك لمتابعة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للأطفال لحين تماثلهم للشفاء.

وحرص محافظ الشرقية على زيارة عدد من المرضى بقسم العناية المركزة للاطمئنان على حالة مرضى الباطنة والقلب واستفسر من ذويهم عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم، واطلع على سجل حالات المرضى، متمنياً لهم الشفاء العاجل والعودة لمنازلهم بسلام.

وشدد محافظ الشرقية، على إدارة المستشفى بحسن إستقبال المرضى وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهم وكذلك المراجعة المستمرة لتاريخ الصلاحية المدون على الأدوية بصيدلية المستشفى ، وتقديم أفضل الخدمات للمرضى.

وأكد محافظ الشرقية، أنه سيواصل جولاته الميدانية على جميع المستشفيات المركزية والعامة بنطاق المحافظة، لمتابعة توافر كميات الأدوية والمستلزمات الطبية وتوافر كميات الأكسجين بالشكل الكافي ومراجعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع المستشفيات، لحماية المرضى والأطقم الطبية والمترددين عليها.