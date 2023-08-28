طارق الشناوي: سلمى أبو ضيف وأحمد داش نجوم قادمة

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إنه يراهن على عدد كبير من النجوم خلال الفترة المقبلة مثل كريم عبد العزيز فهو عقل يدير موهبة وحقق نجاح كبير في السنوات الأخيرة، وأيضا أحمد مالك وأحمد داش كنجوم قادمة.



وتابع طارق الشناوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج تفاصيل الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2، :"عمر شريف في مسلسل تحت الوصاية عامل دور حلو أوي مع منى زكي، محتاج لرعاية خاصة وفي سلمى أبو ضيف ورنا رئيس وأنا صاحب اقتراح أنه في جوائزة الوجوه الجديدة نخليهم 6 جوائز 3 رجال و 3 نساء".



وتحدث طارق الشناوي، عن تكريم محمد هنيدي في مهرجان القاهرة للدراما بدورته الثانية بعد استياء البعض من حصوله على ذلك التكريم قائلا :"هنيدي في السينما له رصيد مهم وفي مشوار الكوميديا عمل الكتير.. المفروض أنه يتكرم عبر الزمان في السنة اللي كان فيها فؤاد المهندس وعادل إمام وعبد المنعم مدبولي يجب أن يكرم فيها محمد هنيدي في ظل خط معين".

واستكمل طارق الشناوي حديثه، لكن بالنسبة لمهرجان تلفزيوني شعاره الدراما من الممكن أن يكون تكريم محمد هنيدي نغمه خارج النص، لأنه لكل مقام مقال.



يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والأثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق للعديد من القضايا الاجتماعية التي تمس حياتنا اليومية وتقدم حلولا لهذه القضايا، كما يساهم البرنامج في تقديم العديد من الخدمات للسادة المشاهدين من إجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين وزواج اليتيمات وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.