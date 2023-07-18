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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

طارق الشناوي عن إلغاء حفل سكوت: "شكلنا بايخ قدام العالم"

طارق الشناوي
طارق الشناوي

كشف الناقد الفني طارق الشناوي، تفاصيل قرار نقابة الموسيقيين بشأن إلغاء حفل ترافيس سكوت، قائلا: شكلها بايخ على المستوى العالمي والتراجع كذلك عن تنظيم حفل شكله بايخ.
 

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“طقوس شيطانية “.. الموسيقيين تستجيب لدعوات إلغاء حفل ترافيس سكوت في الأهرامات

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصطفى كامل اتخذ القرار من منطلق الرغبة في عدم حدوث مشاكل.
ولفت طارق الشناوي، الناقد الفني، إلى أن نقابة الموسيقيين وكذلك الممثليين ليست طرفا في الأزمة الحالية، أصدرا قرارات متعسفة مثل القرار المتخذ بحق أحمد سعد بسبب نساء تونس.
 

طارق الشناوي: سكوت أقام حفلًا في السعودية والإمارات

وأكد أن مطرب الراب الأمريكي ترافيس سكوت أقام حفلا من قبل في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وإلغاء الحفل جاء نتيجة اتهام مسبق لمغني الراب بأنهم عبدة الشيطان، ولكن سكوت اعترف من قبل بأنه مؤمن بالله.
 

وأشار طارق الشناوي، الناقد الفني، إلى أن أي خطأ يرتكبه المطرب يتم معاقبته في البلد المتواجد فيها، وبالتالي سكوت كان سيلتزم بالقانون المصري ولن يقدم ما يخالفه. 
 

وشدد على أنه يؤيد إقامة الحفل وضد المصادرة المبدأية، الناتجة عن كلام على السوشيال ميديا، كما جاء في قرار نقابة الموسيقيين «قالت عن سبب المنع في بيانها لما يتردد دون امتلاك وثائق».
 

واختتم طارق الشناوي، الناقد الفني، أن السوشيال ميديا جزء منها متحفظ وهذا الجزء صوته عالي وهذا لا يعني أنها تمثل الجميع ولا يعرف أحد أعداد المرحبين بتنظيم الحفل.
 

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