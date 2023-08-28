جددي مائدة الغداء وحضري دجاج بالكريمة

كثيرًا ما تقع الأمهات في فخ تكرار الأطباق الرئيسية والفرعية لأفراد أسرتها بنفس المكونات الأساسية سواء دجاج أو اللحوم بالطريقة المعروفة، مما يدفعهن الي البحث عن وصفات جديدة مشابه للمطاعم لأرضاء أفراد أسرتهن.

وتاتي الدجاج في المقدمة لاحتوائها على العديد من الفوائد أبرزها احتوائها على السيلينيوم والمعادن الأساسية التي تُساهم في الأداء الأيضي فهو جيد للغدة الدرقية والتمثيل الغذائي، إضافةً إلى أنه يحتوي فيتامين ب6 الذي يُحافظ على الأوعية الدموية صحية ومستويات طاقة مرتفعة وعلى التمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية مما سوف يساعدك في الحفاظ على وزن صحي.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير دجاج بالكريمة وجبة خفيفة سريعة بين الأطباق الرئيسية على مائدة الغداء.

المقادير

- صدر الدجاج : 500 غراماً (مقطع مكعبات)

- ثوم بودرة : نصف ملعقة صغيرة

- زعتر مجفف : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- الفطر : 2 كوب (مقطع شرائح)

- البصل : 1 حبة (مقطع شرائح رفيعة)

- كريمة الطبخ : كوب

- الخردل : ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

اخلطي الثوم البودرة مع الزعتر المجفف، والفلفل الأسود، في وعاء، ثم قومي بإضافة المزيج إلى مكعبات الدجاج.

سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة، ثم أضيفي الدجاج وقلبي لدقائق حتى ينضج ثم صفيه من الزيت وضعيه جانباً.

ضعي الفطر والبصل في نفس المقلاة على نار متوسطة، وقومي بتشويح المكونات لدقائق، ثم أضيفي كريمة الفطر والخردل، واتركي المزيج حتى الغليان.

خففي النار وأعيدي الدجاج إلى المقلاة، واتركي المكونات تغلي لمدة 7 دقائق ثم اسكبيه في طبق التقديم وقدميه