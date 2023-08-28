أتليتكو مدريد يواجه رايو فاليكانو اليوم بالدوري الإسباني

يستعد فريق أتليتكو مدريد لمهمة قوية مساء اليوم الإثنين، وذلك بمواجهة نظيره رايو فاليكانو ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدورى الإسباني والتي يحتضنها ملعب تيريزا ريفيرو.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد رايو فاليكانو

من المقرر أن تنطلق مباراة أتلتيكو مدريد ونظيره رايو فاليكانو، في العاشرة والنصف مساء يوم الإثنين الموافق 28 أغسطس الجاري بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشرة ونصف بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة أتليتكو مدريد ضد رايو فاليكانو

ومن المقرر أن تذاع مباراة أتلتيكو مدريد ضد رايو فاليكانو، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإسباني الليجا عبر قناة beIN Sports HD 1، الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط.

موقف أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني

يدخل فريق أتليتكو مدريد لقاء اليوم بقيادة الأرجنتيني دييجو سيمونى بحثًا عن مزاحمة الكبار في مقدمة الجدول حيث يتواجد الروخى بلانكوس في المركز الخامس برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، بينما يحتل رايو فاليكانو المركز الثالث فى ترتيب الدورى الإسباني برصيد 6 نقاط جمعهما من مباراتين بالعلامة الكاملة.