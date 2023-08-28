أسعار عمرة المولد النبوي 2023

مع اقتراب المولد النبوي الشريف، والذي يوافق يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023، و12 ربيع الأول 1445هـ، يكثف المسلمون البحث عن أسعارعمرة المولد النبوي 2023، بغية معرفة الأسعار التي تناسبهم وفقًا لقدرتهم المادية.

ضوابط رحلات العمرة

وكانت اعتمدت وزارة السياحة والآثار المصرية ضوابط رحلات العمرة لموسم 1445 هـ، حيث إن أسعار عمرة المولد النبوي الشريف 2023 تختلف وفقًا للمدة، فيشمل السعر الاقتصادي 12 يومًا، ويكون متوسط أفرادها من 3 إلى 4 أفراد في الغرفة.

أسعار عمرة المولد النبوي للبرنامج الاقتصادي

بلغ سعر العمرة 27500 جنيه للغرفة الرباعية للفرد.

سعر العمرة للفرد الغرف الثلاثية بلغ 29500 جنيه.

بلغ سعر العمرة للغرفة الثنائية نحو 33000 جنيه.

أسعار عمرة المولد النبوي للبرنامج الـ4 نجوم

سعر العمرة للفرد في الغرف الرباعية: 37900 جنيه.

سعر العمرة للفرد في الغرف الثلاثية: 41700 جنيه.

سعر العمرة للفرد في الغرف الثنائية: 49000 جنيه.

أسعار عمرة المولد النبوي للبرنامج الـ5 نجوم

سعر العمرة للفرد في الغرف الرباعية: 42000 جنيه.

سعر العمرة للفرد في الغرف الثلاثية: 45000 جنيه.

سعر العمرة للفرد في الغرف الثنائية: 50000 جنيه.

سعر العمرة للفرد في الغرف السنجل: 90000 جنيه.

الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

تجدرالإشارة إلى أنه يتهافت المسلمون في بقاع الأرض كافة على شراء الحلوى مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، فضلًا عن القيام بزيارة بعضهم البعض وتبادل إهداء الحلوى، التي ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بتلك المناسبة منذ العهد الفاطمي.