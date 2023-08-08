موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة

موعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر أغسطس 2023.. يبحث عنه الكثير من المستحقين للدعم النقدى الشهري، إذ إن هناك استعدادات وتجهيزات مكثفة لعملية الصرف وتوفير الصرف بطرق عدة لحماية المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة التى حذرت منها هيئة الأرصاد.

وتتابع وزارة التضامن الاجتماعي، إجراءات استعدادات صرف المساعدات النقدية الشهرية معاش "تكافل و كرامة" للأسر المستفيدة عن شهر أغسطس 2023، وذلك للأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

ويبحث الكثير من المواطنين عن طريقة سهلة للحصول على معاش تكافل وكرامة من دون التأثر بالطقس السيىء وحالة الطقس ودرجات الحرارة المرتفعة التى حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية.

وتواصل وزارة التضامن الاجتماعي صرف الدعم النقدي معاش "تكافل وكرامة" لـ شهر يوليو 2023 الماضي للذين يستحقون الدعم النقدي الذين يزيد عددهم على 22 مليون مواطن و5.2 ملايين أسرة في جميع محافظات مصر.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر أغسطس 2023

ويتم صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة، في منتصف كل شهر، إذ تواصل وزارة التضامن الاجتماعي، ويتم صرف الدعم من خلال ماكينات الصراف الآلي للبنوك، وفروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة في جميع المحافظات، إضافة إلى ماكينات الهيئة القومية للبريد المصري.

وتعمل الدولة على الارتقاء بمعيشة المواطن وتحسين مستواه الاجتماعي وتوفير جميع احتياجاته والدعم اللازم سواء في التعليم أو المسكن والملبس والصحة، لذلك اهتمت الحكومة بملف الحماية الاجتماعية، كما حرصت على تطوير برامج الدعم والحماية المقدمة بما يسهم في استهداف الفئات المستحقة.

الزيادة الجديدة بمعاش تكافل وكرامة:

ووصلت قيمة دعم المواطن الذي يحصل على معاش تكافل وكرامة 500 جنيه، بعد زيادة 25%، إلى 625 جنيهًا.

وبعد زيادة المعاشات في إبريل الماضى، زاد معاش تكافل وكرامة للمسنين الذين يحصلون على 450 جنيهًا، إلى 562.5 جنيه.

كما وصل معاش تكافل وكرامة للأشخاص ذوي الهمم الذين يحصلون على معاش 450 جنيهًا، بعد الزيادة، إلى 562.5 جنيه شهريًا.

وارتفع معاش تكافل وكرامة للأيتام بقيمة 350 جنيهًا، بعد الزيادة إلى 437.5 جنيه.