محافظ دمياط تشارك احتفالات مدينة دمياط الجديدة بعيدها السنوي

شاركت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بالاحتفالية التى أقامتها جمعية المستثمرين بالعيد السنوى لمدينة دمياط الجديدة

حيث حضر الاحتفال إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط والدكتور أسامة حفيلة رئيس جمعية المستثمرين و اللواء أحمد حواش رئيس هيئة ميناء دمياط والمهندس محمد خلف الله رئيس مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ و رؤساء الجامعات و لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية

هذا وقد اعربت الدكتورة منال عوض عن سعادتها بحضور الاحتفال بالعيد السنوى لمدينة دمياط الجديدة ومرور ٤٣ عام على قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشائها فى عام ١٩٨٠م بتخطيط من المهندس حسب الله الكفراوى وزير الإسكان الأسبق لتصبح إضافة جديدة لمحافظة دمياط لتميز موقعها بعدد من المقومات الفريدة والذى جعلها قلعة صناعية ومجمع سكنى و سياحى وخدمى فريد من نوعه لتتنوع مزاياها التنافسية الذى حقق مردود اقتصادى وسياحى على المدينة بشكل خاص والمحافظة بشكل عام ، هذا إلى جانب احتضانها لصروح علمية ضخمة..

وأضافت المحافظ أن مدينة دمياط الجديدة جاءت ضمن رؤية ناجحة للدولة المصرية لإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة والحد من الزحف العمرانى على الأراضى الزراعية و التكدس داخل المدن مما يحقق التنمية الاجتماعية والاقتصادية

كما وجهت محافظ دمياط التحية إلى جميع الحضور من جميع الجهات مؤكدة أن الجميع يتعاون من أجل تحقيق التنمية الشاملة بالمحافظة

فيما وقد تضمن الاحتفال تكريم الدكتورة منال عوض تقديرًا لجهودها المبذولة لدفع عجلة التنمية على أرض المحافظة هذا إلى جانب تكريم رؤساء الجهاز وأعضاء مجلس إدارة الجمعية السابقين كما تضمن فقرات فنية قدمتها فرقة التخت العربى للموسيقى والغناء بقيادة المايسرو الدكتور ياسر معوض