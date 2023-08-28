نادي أدب بيت ثقافة القوصية يناقش القصائد الشعرية الجديدة في الجلسة الأسبوعية

تنظم فرع ثقافة أسيوط، برئاسة ضياء مكاوي، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، وباشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل. تأتي هذه الفعاليات ضمن فعاليات برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" للموسم الصيفي الجديد.

أحدث هذا الموسم شهد بيت ثقافة القوصية، برئاسة ياسر ماهر، ملتقى ثقافي أدبي في إطار برنامج الأدب برئاسة الشاعر مدثر الخياط، رئيس رابطة الشعراء والزجالين وكتاب الأغاني بأسيوط، وبإشراف الشاعر أشرف رشاد حامد. حضر الملتقى الشاعر عبد الغني مسعود والشاعر وجيه سعداوي موجه أول المسرح والدكتور الشاعر إبراهيم فرغل والشاعر أحمد كامل والناقد حازم شلقامي والشاعرة هناء هلال والشاعرة داليا عصام والشاعر محمد صقر والموهبة أحمد محمد عبد الرحيم والمواهب رودينا أشرف ويارا محمد وعبد الله حنفي، بالإضافة إلى نخبة من أدباء وفناني ومثقفي القوصية.

تبارى الأدباء في الملتقى بقصائدهم الإبداعية التي تنوعت ما بين الفصحى والعامية، وتم مناقشتهم فيما يتعلق باللغويات والتقنيات الفنية للشعر. اُختُتِمت فعاليات الملتقى ببعض التوجيهات الهامة لتعزيز اللغة في القصائد الشعرية للمواهب الأدبية الشابة، والتي تميزت بالطابع الوطني.

تعكس هذه الفعاليات التزام وزارة الثقافة بتعزيز الثقافة والأدب في محافظة أسيوط، وتشجيع المبدعين والشباب على التعبير الفني والأدبي، وذلك في إطار برامج الثقافة المجتمعية التي تهدف إلى تحقيق التنمية الثقافية والفنية في مختلف المجالات.

نادي أدب بيت ثقافة القوصية يناقش القصائد الشعرية الجديدة في الجلسة الاسبوعية

نادي أدب بيت ثقافة القوصية يناقش القصائد الشعرية الجديدة في الجلسة الاسبوعية

نادي أدب بيت ثقافة القوصية يناقش القصائد الشعرية الجديدة في الجلسة الاسبوعية

نادي أدب بيت ثقافة القوصية يناقش القصائد الشعرية الجديدة في الجلسة الاسبوعية

نادي أدب بيت ثقافة القوصية يناقش القصائد الشعرية الجديدة في الجلسة الاسبوعية