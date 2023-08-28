الإثنين 28 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تطلق مبادرة "عاملة شغل" لتدريب ١٢٠٠ فتاة

بوابة الوفد الإلكترونية

أطلقت وزارة الشباب والرياضية برئاسة الدكتور أشرف صبحي ، مبادرة "عاملة شغل"، من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية ، بالتعاون مع كلٍ من الإدارة العامة لرعاية الطلاب بوزارة التعليم العالي ومؤسسة "إنجاز مصر" وبرعاية شركة بيبسيكو وكبري الشركات في السوق المصري.

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وتم تنفيذ لقاء تعريفي بمبادرة "عاملة شغل" بمعهد أكاديمية الجزيرة بالمقطم لتدريب وتوظيف الفتيات بكبري الشركات العاملة في مجال الصناعات الغذائية  ،حيث تستهدف المبادرة الفتيات حديثي التخرج من العامين الدراسيين الماضيين وكذلك طالبات الفرقة الرابعة  بشرط الحصول علي البكالوريوس في إحدى التخصصات التالية تجارة أو هندسة أو علوم الكمبيوتر.

وقد شهد اللقاء حضور عدد من الفتيات من الأكاديميات والمعاهد العليا الأخري،  بغرض نشر المبادرة علي نطاق أوسع .
يذكر أن المبادرة تستهدف الفتيات من المحافظات القاهرة، الجيزة، طنطا، الاسكندرية، المنيا، وما زال التسجيل متاح حتي يوم ٣٠ أغسطس الجاري، من خلال 
 علي الرابط التالي :

https://3amlashoghl.untapcompete.com/

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