جيش الاحتلال يقتحم الضفة الغربية ويعتقل 15 مواطنًا فلسطينيًا

داهمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الاثنين، مناطق متفرقة من الضفة الغربية شنت خلالها حملة اعتقالات طالت 15 مواطنًا فلسطينيًا، تخللها إصابات عدد من المواطنين بينهم مواطن بحالة خطيرة خلال مواجهات واشتباكات.

في جنين، أصيب 4 فلسطينيين بجروح متفاوتة إحداهم بحالة خطيرة، إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار تجاههم قرب بلدة يعبد.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 من المصابين، فيما نقل المصاب الرابع بحالة خطيرة إلى مستشفى ابن سينا إثر إصابته في البطن والصدر.

وفي رام الله، حاصرت قوات الاحتلال منزلاً في بلدة بيت ريما شمالي رام الله، واعتقلت شقيقين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن قوات الاحتلال اعتقلت، اليوم الإثنين، 4 شبان من بلدتي بيت ريما وعارورة، شمال غربي رام الله.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها إن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل الشقيقين أيهم (25 عاما) وإبراهيم عبد اللطيف الريماوي (22 عاما) خلال مداهمة منزليهما في بيت ريما شمال رام الله.

كذلك اعتقل الشقيقين عبد الجواد وأحمد شحادة صالح، خلال مداهمة منزليهما في بلدة عارورة، شمالي رام الله.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية المغير شرقي رام الله، واحتجزت الشابين علي طارق الحج محمد (25 عاما)، وأيسر الحج محمد (21 عاما) لعدة ساعات قبل أن تفرج عنهما.

اشتباكات مسلحة عنيفة

وأمس الأحد، اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي، مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة مع الفلسطينيين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، نقلا عن مصادر طبية، بإصابة 5 فلسطينيين بشظايا الرصاص الحي، خلال عملية اقتحام واسعة نفذتها القوات الإسرائيلية، للمخيم.

ووفقا للوكالة، تم نقل المصابين إلى المستشفى، لتلقي العلاج، حيث وصفت اصابتهم بالمستقرة.

إجراءات تهدف إلى إعادة احتلال الضفة الغربية

من جانبه، قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أمس الأحد، إن الحصار وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تتعرض لها محافظة نابلس وباقي المحافظات تهدف إلى إعادة احتلال الضفة الغربية.

وأشار اشتية، خلال لقائه في مكتبه برام الله، مؤسسات وفعاليات محافظة نابلس، إلى الجهود المبذولة والاتصالات التي تجري على الصعيد الدولي للضغط على إسرائيل لفك حصارها ووقف كافة إجراءاتها واعتداءاتها.

واطّلع اشتية على أهم احتياجات المحافظة، والارتدادات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، جراء الحصار المتواصل الذي تتعرض له من قبل الاحتلال واعتداءات المستوطنين على المواطنين وأرضهم وممتلكاتهم.

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