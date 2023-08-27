إصابات في هجوم للمستوطنين وقوات الاحتلال بالضفة والقدس

أصيب عدد من الموطنين الفلسطينيين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

وقال القائم بأعمال محافظ نابلس غسان دغلس، إن عدد من المواطنين الفلسطينيين أصيبوا بالاختناق جراء إطلاق الغاز المسيل للدموع، مساء اليوم، في هجوم للمستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، على قرية مادما بجنوب نابلس.

وأوضح دغلس أن الجنود والمستوطنين حاولوا تحطيم أبواب ونوافذ عدد من المنازل، مشيرا إلى أن هذا الهجوم هو الثاني الذي يشنه المستوطنون على القرية مساء اليوم.

كما استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على جرافة مواطن فلسطيني أثناء عمله في استصلاح أرض بين عزون وقرية عسلة شرق قلقيلية، بحجة العمل في المناطق المصنفة “ج”.

كذلك اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت بلدة الرام شمال القدس المحتلة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها الاحتلال قنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين الفلسطينيين.

وفي وقت سابق من اليوم، أصيب خمسة فلسطينيين، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم "طولكرم" الواقع شمال غرب الضفة الغربية.

وذكرت مصادر فلسطينية أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال عقب اقتحام المخيم، وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية، ما أدى لإصابة خمسة منهم بشظايا الرصاص الحي، أحدهم في اليد.

وفي سياق متصل حذرت مُحافظة "القدس"، اليوم الأحد، من سياسة جديدة تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الطلبة الفلسطينيين، بمنعهم من الوصول إلى جامعاتهم.

وأوضحت المُحافظة، في بيان صحفي، أن سلطات الاحتلال أبعدت طالبتين من مُحافظتي "رام الله" و"طولكرم"، عن جامعة القدس في أبو ديس شرق مدينة القدس المحتلة، بحجة ممارستهما للعمل النقابي داخل الجامعة، ما يعني حرمانهما من مواصلة تعليمهما الجامعي، في سياسة عنصرية ممنهجة ضد التعليم ومؤسساته في القدس.

وأضافت المُحافظة أن هذا القرار العنصري يأتي في وقت يحارب فيه الاحتلال التعليم في القدس، ويرصد ملايين الدولارات، من أجل أسرلته، وتهويده فيها، وهو ما أعلنه وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش قبل عدة أيام خلال كشفه عن الخطة الخمسية لتهويد القدس والتعليم فيها، بينما تقوم سلطات الاحتلال بتقديم تسهيلات من اجل جذب الطلاب الفلسطينيين، خاصة المقدسيين للدراسة في المدارس التابعة لها، وفي الجامعات العبرية.

ووصفت المُحافظة هذا القرار بـ"العنصري"، مُعتبرة ما يجري تدخلا سافرًا وغير مقبول في الجامعات الوطنية، التي يفخر الفلسطينيون بممارسة العمل النقابي الطلابي فيها.

ودعت المحافظة المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية في العالم، خاصة منظمة "اليونيسكو" إلى استنكار هذا القرار، ورفضه، والضغط على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال للتراجع عنه، وعن كافة القرارات المتعلقة بتهويد التعليم في القدس، لا سيما أن المواثيق الدولية، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة تنص على حرية الشعوب الواقعة تحت الاحتلال باختيار مناهجها، ومعلميها، بما يتماشى مع عاداتهم وتقاليدهم ودياناتهم، دون التدخل فيها من قبل القوة القائمة بالاحتلال.

وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت مؤخرًا قرارًا تعسفيا، بإبعاد طالبتين من كليتي "الطب" و"التصوير الطبي" عن جامعتهما القدس.

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