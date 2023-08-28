ثبات أسعار الخضراوات والفاكهة بأسواق محافظة البحيرة

شهدت أسواق الخضراوات والفاكهة بمدن وقرى محافظة البحيرة، صباح اليوم الاثنين، ثباتًا ملحوظًا في الأسعار.

تراوحت أسعار الطماطم ما بين 7 إلى 10 جنيهات للكيلو، والباذنجان من 5 إلى 6 جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار الفلفل الأخضر ما بين 15 إلى 20 جنيهًا للكيلو، والخيار ما بين 9 إلى 12 جنيهًا للكيلو، كما تراوحت أسعار البامية ما بين 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

وتراوحت سعر الملوخية ما بين 7 إلى 11 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار الكوسة ما بين 8 إلى 12 جنيهًا للكيلو، بينما تراوحت أسعار البصل حيث ما بين 11 إلى 15 جنيهًا للكيلو، وتتراوح أسعار البطاطس ما بين 10 إلى 12 جنيهًا للكيلو، وتتراوح أسعار الليمون ما بين 8 إلى 12 جنيهًا للكيلو.

وفي أسواق الفاكهة تراوحت أسعار العنب ما بين 30 إلى 35 جنيهًا للكيلو، بينما تراوحت أسعار التين ما بين 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو، وأسعار المانجو ما بين 25 إلى 40 جنيهًا، وتراوحت أسعار التفاح الأحمر ما بين 30 إلى 35 جنيهًا للكيلو، وتتراوح أسعار الموز ما بين 16 إلى 22 جنيهًا للكيلو، وتتراوح أسعار البرقوق ما بين 25 إلي 30 جنيهًا للكيلو.