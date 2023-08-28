الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الإثنين

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الإثنين حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطبًا ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يشهد اليوم الإثنين، ارتفاعًا فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق ما يساعد على تلطيف الأجواء، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على شمال الوجه البحرى.

بالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين:

القاهرة العظمى 34 درجة 37 درجة والصغرى 26 درجة.

والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة.

ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة.

وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة.

وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 27 درجة.

وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.