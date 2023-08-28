5 مجموعات غذائية متنوعة للمرأة الحامل

وفقا للدكتورة داريا كازاكوفا، أخصائية أمراض النساء والتوليد، يجب أن تكون تغذية المرأة الحامل متوازنة ومتنوعة، وفق روسيا اليوم.

وتشير الطبيبة إلى أن النظام الغذائي للمرأة الحامل يجب أن يتضمن خمس مجموعات غذائية رئيسية هي: الحبوب الكاملة، الفواكه، الخضروات، الأطعمة الغنية بالبروتين، ومنتجات الألبان. ولكن عليها في نفس الوقت الامتناع عن بعض الأطعمة مثل السوشي واللفائف.

وتقول: "من أجل أن تكون التغذية متوازنة يجب تقسيم الطبق بصريا إلى ثلاثة أقسام نصفه خضروات (باستثناء البطاطس) وبعض الفواكه، وربعه للمواد البروتينية والربع الآخر للحبوب ويجب أن تضاف إلى كل وجبة طعام منتجات الألبان".

ووفقا لها، يجب على المرأة الحامل شرب كمية كافية من السوائل. ولكن لعدم وجود معايير محددة في هذا المجال، عليها شرب الماء كلما شعرت بالعطش.

وتقول: "هذه هي المبادئ الغذائية العامة التي يجب السعي لتحقيقها. ولكن أحيانا تكون المرأة الحامل مضطرة لعدم الالتزام بها، وهذا لا يلحق أي ضرر بها وبالجنين بشرط ألا يكون شيئا دائمًا".

وتوصي الطبيبة بالامتناع نهائيا عن شرب الكحول أثناء الحمل حتى في الأعياد والمناسبات. كما يجب الامتناع عن تناول اللحوم والأسماك التي لم تخضع لمعالجة حرارية كافية، وعدم تناول المأكولات البحرية النيئة والبيض و الحليب غير المبستر. كما عليها الامتناع عن تناول بعض أنواع الأسماك حتى المطبوخة جيدا مثل التونا، لأنها قد تحتوي على نسبة عالية من الزئبق. أما بالنسبة للقهوة فيجب أن تكتفي بتناول كوب واحد منها في اليوم. وبالإضافة إلى ذلك عليها تقليل استهلاك الملح قدر الإمكان.