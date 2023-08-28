المنتخبات التي تأهلت للدور الثاني في كأس العالم للسلة بعد ثالث ايامه

كندا و ألمانيا وليتوانيا و مونتينجرو و لاتفيا كانت هي اول خمسة منتخبات حجزت مقاعدها في دور ال ١٦ لبطولة العالم لكرة السلة المقامة حاليا ف الفلبين واليابان واندونيسيا بعد نهاية اليوم الثالث للبطولة وذلك بعد تحقيق تلك المنتخبات لانتصارين متتاليين في أول جولتين في مجموعاتهم في الدور الأول.

وهنا سنبقى الضوء بشكل مختصر عن هذه المنتخبات وكيف حسمت بطاقة التأهل :

كندا

اظهر المنتخب الكندي قوته للجميع في الدور التمهيدي ووضع نفسه مرشحا بارزا للحصول على اللقب العالمي وحطم منتخب فرنسا في مباراته الاولى ثم قسي للغاية على منتخب لبنان في مباراته الثانية وخلال تلك المباراة حطم الرقم القياسي السابق لبطولات العالم لكرة السلة في عدد التمريرات الحاسمة حيث نجح المنتخب الكندي في تحقيق ٤٤ تمريرة حاسمة في مباراته امام منتخب لبنان ليكسر الرقم السابق المسجل بأسم منتخب صربيا . وبات السؤال الذي يردده خبراء السلة : هل حان وقت منتخب كندا لحصد اللقب وهل هم أقوى من المنتخب الأمريكي

ألمانيا

جاء تأهل منتخب ألمانيا الى الدور الثاني مستحقا بعدما تغلب على منتخبي اليابان في أولى مبارياته ثم منتخب أستراليا ليضمن منتخب ألمانيا صدارة المجموعة الخامسة بقيادة نجمه دينيس شرودر ويصلحوا من صورتهم السيئة التي ظهروا بها في النسخة السابقة من بطولة العالم عندما ودع منتخب ألمانيا البطولة من الدور الأول.

لاتفيا

منتخب لاتفيا احد اكبر مفاجأت البطولة لانه ورغم انه يشارك في بطولات العالم لكرة السلة للمرة الاولى الا انه نجح وبشكل مبكر في حسم تأهله للدور الثاني وذلك بعد فوز منطقي على منتخب لبنان في أولى مبارياته لكنه فجر كبرى مفاجأت بطولة العالم حتى الان بفوز عزيز على منتخب فرنسا المرشح لبلوغ المربع الذهبي بالفوز عليه ٨٨ / ٨٦ ليبعد منتخب فرنسا عن المنافسة ويخرجه من البطولة.

ليتوانيا

منتخب ليتوانيا نجح كعادته في بطولات العالم في تجاوز الدور الأول حيث انها المرة الخامسة على التوالي التي ينجح فيها منتخب ليتوانيا في التأهل للدور الثاني في سادس ظهور له في نهائيات بطولات العالم .

المنتخب الليتواني لم يجد صعوبة في تجاوز عقبة منتخبي مصر والمكسيك على التوالي لتبقى مباراته امام مناخب مونتنجرو حاسمة لتحديد صاحب المركز الأول في المجموعة الرابعة .

منتخب ليتوانيا لن يكون سعيدا بمجرد التأهل للدور الثاني فهو بمجموعة النجوم الموجودة في صفوف يطمح في الذهاب بعيدا خاصة وانه سبق له تحقيق المركز الثالث في بطولة العالم عام ٢٠١٠ و المركز الرابع عام ٢٠١٤ .

مونتينجرو

منتخب مونتينجرو بتأهله السهل للدور الثاني على حساب منتخبي المكسيك ومصر حقق انجازا هو الأول في تاريخ مشاركاته في بطولة العالم لكرة السلة حيث انه وخلال بطولة العالم السابقة عام ٢٠١٩ التي كانت المشاركة الاولى لمنتخب مونتينجرو فشل في تجاوز الدور الأول واحتل المركز الخامس والعشرين.

يذكر ان هناك منتخبات ودعت رسميا السباق نحو اللقب و ستلعب مباريات على المراكز من ١٧ الى ٣٢ وهي منتخبات: فرنسا ومصر والمكسيك ولبنان و فنلندا .