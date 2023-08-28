يسأل الكثير من الناس عن هل يصلى الجنازة على الجنين السقط؟ فأجاب الشيخ على جمعة رحمه الله وقال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إنه لا شك أن فقد الولد من المصائب العظيمة على من وقعت عليه، فمن صبر عليها ورضي بقضاء الله وقدره، حصل له هذا الأجر العظيم بفضل الله وكرمه.



وأضاف جمعة، فى إجابته عن سؤال « توفي لي ابن بعد الأسبوع الأول من ولادته فهل ننال الأجر الذي ورد في الأحاديث لمن فقد وليده؟»، أنه إذا ولد طفل وبعد ولادته توفى فنفعل معه ما نفعله مع الإنسان المعتاد فنغسله ونكفنه ونصلى عليه وندفنه وجوبا طالما استهل الدنيا صارخًا.وأشار الى أنه إذا مات فى بطنه أمه ونزل ميتا فيغسل ويكفن ويدفن ولكن لا يصلى عليه لأنه لم يستهل صارخًا.

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إن الطفل الذي توفي بعد ولادته ولو بدقائق إذا استهل الحياة صارخا يعتبر إنسانا طبيعيا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن ، وينال والديه الأجر كاملا . أما إذا نزل من بطن أمه ولم يصرخ لا يصلى عليه.

وأضاف جمعة خلال رده على سؤال شخص يقول: " توفي لي ابن بعد ولادته بأسبوع فهل ننال الأجر الذي ورد لمن فقد ولده؟ قائلا: أما إذا مات الجنين في بطن أمه يتم تغسيله وتكفينه ولا يصلى عليه، لأنه لم يأت إلى الحياة أصلا . فالصراخ بعد الولادة شرط أساسي للصلاة عليه.



نوه الشيخ عويضة، عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، بأن الجنين إذا خرج حيًّا وصرخ ثم مات فإنه يغسل ويصلى عليه ويدفن بغير خلاف عند العلماء.

وألمح «عويضة» إلى أن الجنين إذا خرج سقطًا بعد أربعة أشهر من الحمل فيغسّل ويكفن وتصلي عليه الجنازة ويدفن، أما إذا كان قبل أربعة أشهر فلا يغسل ولا يصلى عليه، بل يلف في خرقة ويدفن فقط إكرامًا له، معللًا ذلك بأن الروح لا تنفخ في الجنين إلا بعد أربعة أشهر.



وأوضح الحكمة من صلاة الجنازة على الجنين السقط رغم أنه لم يرتكب ذنبًا، «بأن الصلاة عليه تكون دعاءً لوالديه بالرحمة والمغفرة والصبر وأن يُخلف الله عليهما بطفل آخر».