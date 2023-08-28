محافظ جنوب سيناء يستمع لتقرير مفصل عن ترخيص المحلات العامة

استمع اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، لتقرير مفصل عن دورة عمل ترخيص المحلات العامة طبقا لقانون 154 لسنة علي 2019 علي مستوي المحافظة وذلك خلال اجتماع المحافظ برؤساء المدن بحضور القيادات التنفيذية للمحافظة.

كما استمع المحافظ ايضا لتقرير عن مجهودات المحافظة لتراخيص المحلات العامة بجميع مدن المحافظة، وخطة مرور السيارة المتنقلة بمدينة شرم الشيخ، وكذا المعوقات التي تواجه المدن في هذا الشأن والحلول والمقترحات لتلك المعوقات التي تقابل المدن لرفع نسبة تراخيص المحلات العامة.

وخلال الاجتماع شدد المحافظ علي ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتوعية لرفع نسبة تراخيص المحلات بكل مدينة، مؤكدا علي عرض تقرير أسبوعي بأعداد ونسب التراخيص التي تم إصدارها.