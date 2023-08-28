جولة ليلية لمحافظ جنوب سيناء بمنطقة خليج نعمة و الهضبة بشرم الشيخ

قام اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بجولة ليلية بمنطقة خليج نعمة سيرا علي الاقدام، تفقد فيها المحافظ الحركة السياحية للزوار بخليج نعمه، وحرص علي الاطمئنان علي حسن التعامل مع السائحين، وعدم عرض المعروضات خارج المحل، و التزام سائقي التاكسي بالتعريفة المقررة.

كما قرر المحافظ خلال الجولة توقيع غرامة مالية كبيرة للمخالفين للقانون وغير الملتزمين بتعليمات عرض السلع، وايضا سحب خطوط سير سائقي التاكسيات غير الملتزمين بالتسعيرة، وذلك بغرض إظهار مدينة شرم الشيخ بالمظهر اللائق بها أمام وفود المدينة من مختلف الجنسيات.

وشدد المحافظ علي النظافة والتجميل واجراء اعمال الصيانة اللازمة خاصة ان منطقة خليج نعمه تشهد حركة سياحية وتوافد السياح من كافة الجنسيات خلال تلك الفترة.

وقام المحافظ خلال الجولة بتفقد منطقة هضبة ام السيد أيضا مشددا علي اعمال التجميل والصيانة الدورية للحفاظ علي المظهر امام المواطنين والوفود.