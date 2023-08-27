خبراء اقتصاد يشيدون بالحوافز التي أعلن عنها الرئيس السيسي (تدعم الاقتصاد)

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة حوافز جديدة، من بين هذه الحوافز الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، بجانب التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات، والتي شهدت اشادة كبيرة من قبل خبراء الاقتصاد.

قرارات الرئيس السيسي بمنح حزمة من الحوافز للمشروعات الصناعية

أشاد د. علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالحوافز الذي وجه بمنحها للمشروعات الصناعية، موضحًا أن هذه المحاولة للتقليل من تكلفة الاستثمار من أجل تشجيع المستثمرين والصناعات وزيادة الانتاج وتوفير فاتورة استيراد، مشددًا على أن هذه الخطوة من أجل تغطية السوق المحلي من الصناعات الاستراتيجة والمحلية.

علي الإدريسي

وأوضح "علي الإدريسي"، خلال تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد الإلكترونية"، اليوم الأحد، أن هذه حوافز مطلوبة في ظل ارتفاع معدلات التضخم، مؤكدًا أن التوجيهات الرئاسية هي عبارلاة عن حوافز حكومية للتقليل من تكلفة الصناعات، منوهًا بان الصنع الاستراتيجة هي صناعات مهمة لهيئة لااقتصاد والمواطن المصري توافرها.

وأشار إلى أن سوق صناعة الأدوية من أجل الصناعات الاستراتجية، ولكن ليس هناك بند كامل بخصوص الحوافز، وسيكون هناك سيكون هناك بالصناعات التي يعنيها هذا القرار، مؤكدًا أن توسيع منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي لعمل توطين الصناعة بشكل أكبر والاستفادة من الموارد المتاحة.

ونوة بأن الفائز من هذه الحوافز هو قطاع الصناعة، والذي يحظى باهتمام وتركيز بشكل أكبر، مؤكدًا أن دعم ومساندة لقطاع الصناعة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وهو أساس تحرك الدولة المصرية.

خبير اقتصادي: الحوافز التي أعلن عنها الرئيس السيسي تدعم الاقتصاد المصري

من ناحيته، أكد د. محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، أن الحزم والحوافز الذي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، تدعم الاقتصاد المصري، مشددًا على أنه ليس بجديد على القيادة السياسية أن تتعامل بشكل إيجابي مع القضايا الاقتصادي.

د. محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي

وأضاف "البهواشي"، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هناك هدف تسعى له الدولة المصرية تنمية الاقتصاد المصري، حيث إن الدولة تسعى لتوطين صناعات وتكنولوجيا داخل الاقتصاد المصري.

وأوضح أن حزمة الحوافز للقطاعات الصناعية ستكون داعمة في حذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمحلية، وتدعم فكرة انتقال الاقتصاد المصري إلى اقتصاد حقيقي وإنتاجي، مشددًا على أن هذه الإجراءات ستكون داعم للقطاعات الانتاجية.

وأشار إلى أن الحزم هي تدعم القطاعات الانتاجية والصناعية، يضع ميزة تنافسية للمنتج المصري ويكون لديه قبول في السوق المحلي، ويكون لدينا مردود جيد لتصدير السلع المصرية للأسواق العالمية.

استاذ اقتصاد: حوافز الرئيس السيسي للصناعة دعوة حقيقة للتطوير



وعلقت د. وفاء علي، استاذ الاقتصاد، على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعفاء القطاع الصناعي من كافة أنواع الضرائب، مؤكدًا أن الدولة المصرية تقود من أجل تطور من أجل زيادة الاستثمارات والاهتمام بالصناعة، وهناك رؤية بأن الاهتمام يعكس وجود إرادة سياسية تتابع كل ما يحدث في ملف الاستثمار والدعم الصناعي من أجل تحقيق مناخ استثماري أمن.

د. وفاء علي، استاذ الاقتصاد

وأشارت إلى أن من يستثمر في مصر الآن يربح، وهناك اهتمام كبير بقطاع الصناعة في مصر، من خلال التركيز على الصناعات التحويلية، حيث إننا الآن نعيش عصر الصناعات التحويلية، مشددة على أن الدولة المصرية وضعت لنفسها طريق يركز على دعائم الصناعة الوطنية.

وأوضحت أن الحوافز الذي وجه به الرئيس السيسي اليوم هي بمثابة دعوة لها تأثير كبير على الصناعة، مشيرة إلى أن قطاع الصناعة يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، لدينا كل الامكانيات في تطوير قطاع الصناعة، متابعة: "بعد دخولنا بريكس، لابد من تغير مسار الصناعات ومعدلات الانتاج للتبادل التجاري مع دول العالم".