استاذ اقتصاد: حوافز الرئيس السيسي للصناعة دعوة حقيقة للتطوير

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة حوافز وفقا للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء.

الرئيس السيسي يمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة حوافز

وعلقت د. وفاء علي، استاذ اقتصاد، على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعفاء القطاع الصناعي من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بجانب التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.

وأوضحت "علي"، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الدولة المصرية تقود من أجل تطور من أجل زيادة الاستثمارات والاهتمام بالصناعة، وهناك رؤية بأن الاهتمام يعكس وجود إرادة سياسية تتابع كل ما يحدث في ملف الاستثمار والدعم الصناعي من أجل تحقيق مناخ استثماري أمن.

وأشارت إلى أن من يستثمر في مصر الآن يربح، وهناك اهتمام كبير بقطاع الصناعة في مصر، من خلال التركيز على الصناعات التحويلية، حيث إننا الآن نعيش عصر الصناعات التحويلية، مشددة على أن الدولة المصرية وضعت لنفسها طريق يركز على دعائم الصناعة الوطنية.

وأوضحت أن الحوافز الذي وجه به الرئيس السيسي اليوم هي بمثابة دعوة لها تأثير كبير على الصناعة، مشيرة إلى أن قطاع الصناعة يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، لدينا كل الامكانيات في تطوير قطاع الصناعة، متابعة: "بعد دخولنا بريكس، لابد من تغير مسار الصناعات ومعدلات الانتاج للتبادل التجاري مع دول العالم".