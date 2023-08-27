الشباب والرياضة تناقش تحول سوق العمل التقليدي

عقدت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، عرض تقديمي بحضور هاري مورجان من شركة ميكروسوفت، لمؤتمر "تنمية المهارات وتكنولوجيا المعلومات والوظائف المستقبلية"، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، ومنظمة اليونيسف مصر، وشركة ميكروسوفت مصر، بمشاركة شباب وفتيات الدول العربية، بالتزامن مع فعاليات عام الشباب العربي 2023 والذي أطلقه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

استعرض هاري مورجان من شركة ميكروسوفت أن الوظائف الجديدة ليست ثابتة ولكنها مرنة وقابلة للتطوير والتغير المستمر، مؤكدا على تعزيز تنمية المهارات وتنمية القدرات وتمكين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، وأن كل وظائف المستقبل تحتاج إلي الجانب التقني، وأن الرؤية الأولي منهجية التوظيف وبناء المهارات والبحث عن الاشخاص المهمشين ومساعدة الجميع علي فهم الذكاء الاصطناعي، وتحديد الاتجاهات.

وأشار إلى تشجع ميكروسوفت الكثير من رواد الأعمال في التغير من طريقة التوظيف، والرؤية الثانية الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، لتوفر فرص لمساعدة العاملين، وتنقسم المهارات الرقمية لإنتاجية مثل الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية المستهلكة مثل تطبيقات المحمول، الرؤية الثالثة اطلاق منظور التعلم مدي الحياة، من خلال العديد من الدوارات التدريبة التي توفرها شركة ميكروسوفت وتمثل أكثر من 300 تدريب حول العالم.



استكملت جلسات اليوم الأول بالجلسة الثالثة تحت عنوان "صعود الوظائف المستقلة وتحول سوق العمل التقليدي"، لتسليط الضوء علي الوظائف المستقبلية، بحضور الدكتور أحمد مصطفى استشاري اليونسف للمشورة المهنية، وممثلين الدول العربية، ناقشوا فيها التطور السريع الغير محسوب لسوق العمل، وابتكار منهج جديد لتوقع سوق العمل، وتقدم المشورة المهنية والحلول الجوهرية، والمنهجية، والوصول والفرصة، كما استعرض ممثل دولة الكويت، برنامج صناع العمل لتمكين وتأهيل الشباب في قطاع الخاص، في البرمجة والتحول الرقمي، ويشمل صناع العمل مجالات عديدة.