محافظ أسوان يتابع جهود السيطرة على حريق بقرية القنان بإدفو

فور إخطاره بتعرض أعداد كبيرة من النخيل والزراعات لحريق بقرية القنان التابعة لمركز إدفو، تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جهود المبذولة والتدخل السريع لمواجهة الحريق الذى إندلع فى كرم النخيل بالقرية ، ثم إمتدت إلى الأشجار حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة بالقرية دون أى إصابات أو خسائر فى الأرواح.

وأكد إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو، أن جهود السيطرة على الحريق الكبير إستمرت لأكثر من 5 ساعات شاركت فيها 6 عربات مطافئ كبيرة ، وطلمبات وموتورات ضخ المياه ، بالإضافة إلى عدد من اللودرات لتقليم وأسقاط أشجار النخيل التى إندلع فيها الحريق لسرعة إخماد النيران وإحتوائها ، لافتاً إلى المتابعة اللحظة من محافظ أسوان لجهود السيطرة على الحريق بإشراف من الرائد محمود الشريف قائد الحماية المدنية بإدفو ، بجانب القيادات المحلية والشرطية مدعمين بالمعدات والعربات ، وسط مشاركة واسعة من أهالى القرية .