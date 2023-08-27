فرص عمل شاغرة بمرتبات مجزية.. اعرف التفاصيل

يبحث الكثيرون عن فرص عمل شاغرة بمرتبات مجزية تتناسب مع مؤهلاتهم المختلفة، لتوفير حياة كريمة ومناسبة، إذ تعلن وزارة العمل من فترة لأخرى عن وظائف خالية في مختلف التخصصات والمهن التي تحتاجها سوق العمل.

أعلنت وزارة العمل عن وظائف داخل 3 محافظات هي “الإسكندرية والجيزة والقاهرة”، وذلك ضمن نشرة التوظيف النصف شهرية والتي تعلن الوزارة لتوفير فرص عمل مختلفة للشباب من الجنسين، في إطار توفير حياة كريمة، وتماشيًا مع خطة الدولة لمواجهة البطالة.

فرص عمل بمحافظة الإسكندرية:



وظائف خالية في جمعية رجال أعمال إسكندرية

عدد 5 فرص وظائف خالية لـ مسؤول تمويل، شريطة أن يكون حاصلًا على مؤهل عالي ولا يزيد عمره عن 30 عامًا، منوهة إلى أن الراتب يبدأ من 3300 جنيه.

توفر شركة «الطحان جولد» فرص وظائف خالية لـ عدد 20 عمال تعبئة، من الذكور والإناث من غير الحاصلين على مؤهل، ولا تتجاوز أعمارهم الـ30 عامًا، على أن يكون الراتب حسب المقابلة، وذلك في هذه التخصصات:

- وظائف خالية لـ عدد 1 فني غليات بخار.

- وظائف خالية لـ عدد 1 عمال زراعي.

- وظائف خالية لـ عدد 1 مدير إنتاج.

- وظائف خالية لـ عدد 1 ميكانيكي محركات.

- وظائف خالية لـ عدد 1 كهربائي.

فرص عمل بمحافظة الجيزة بمنطقة العجوزة:

2 موظف أرشيف - مؤهل عالي - والسن حتى 35 سنة.

1 عامل خدمات - مؤهل متوسط - 3000 جنيه.

شملت الاحتياجات عدد 5 مندوب مبيعات - مؤهل متوسط - رخصة قيادة خاصة - 3200 + عمولة

1 سكرتيرة - مؤهل عالى - حديث التخرج - إجادة التعامل مع الكمبيوتر - 3000 جنيه

فرص عمل بمحافظة القاهرة بالمنطقة الصناعية الأولى:

1 سكرتيرة - 4500 جنيه

2 فني كهرباء - 4500 جنيه

2 فني ميكانيكا – 4500 جنيه

2 مهندس ميكانيكا وكهرباء، براتب 6000 جنيه

2 مهندس ميكاترونيكس بـ 6000 جنيه

1 محاسب - 4500 جنيه - من الجنسين - خبرة محاسبة ضرائب

على أن تأتي الشروط مؤهل عالى - متوسط - حسب المهنة المطلوبة - خبرة 3 سنوات، والسن من 25 حتى 35 سنة.

فرص عمل بمحافظة القاهرة بمنطقة العباسية:

عدد 210 ظباط أمن إدارى بشروط: مؤهل متوسط - إعدادية - خبرة، أو بدون، والسن من 55:21 سنة، وتشمل المزايا تأمين صحي واجتماعي - سكن – مواصلات.

منطقة مساكن شيراتون:

100 عامل خدمات إشراف داخلى براتب 3800 جنيه خريجي مدارس فندقية

40 عامل خدمات عادى بدون مؤهل -براتب 4200 جنيه

300 عامل خدمات معاونة براتب 4000 جنيه

10 عمال تنظيف واجهات براتب 7000 جنيه خبرة 3 سنوات

على أن تكون الشروط السن من 18: 45 سنة، توفير مواصلات داخل القاهرة والمحافظات القريبة من الموقع، بالإضافة إلى التأمين الإجتماعي - والطبي والإقامة.



كيفية التقديم بالوظائف الخالية 2023

وأكدت وزارة العمل، أنه على من يرغب في شغل الوظائف المتاحة من خلال النشرة القومية للتشغيل عليه بالتوجه إلى 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر.

أو الاتصال على تلك الأرقام 22403371، أو الرقم 22609354، وهم تابعين للمديريات التابعة للوزارة ومكاتب العمل التابعة للمديريات، أو الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة www.manpower.gov.eg.