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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

أوكرانيا: الوضع على الحدود مع بيلاروسيا تحت السيطرة

حرس الحدود الأوكرانية
حرس الحدود الأوكرانية

 

أكد المتحدث باسم خدمة حرس الحدود الأوكرانية أندريه ديمتشينكو اليوم الأحد أن الوضع على الحدود مع بيلاروسيا لا يزال تحت سيطرة قوات الدفاع الأوكرانية بالكامل .

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وقال ديمتشينكو -في تصريحات إعلامية إن "الوضع على الحدود مع بيلاروسيا لا يزال تحت السيطرة الكاملة لوحدات حرس الحدود الحكومية وقوات الدفاع التي تعزز أيضا هذا الجانب"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

وأشار ديمتشينكو إلى أن اهتمام حرس الحدود الأوكراني كان منصبا بشكل خاص على وجود "مرتزقة روس" في بيلاروسيا لكن عددهم لا يشكل تهديدا كبيرا لأوكرانيا.

وأضاف المتحدث الأوكراني: "لم يكن لديهم ما يكفي من القوات لتنفيذ أي غزو واسع النطاق، ولكن بالطبع كان من الممكن أن يكونوا متورطين في بعض الاستفزازات ولحسن الحظ لم نلاحظ مثل هذه الأعمال من هذا الجانب على حدودنا، وفي 23 أغسطس بدأنا نلاحظ أن عدد المرتزقة الروس في بيلاروسيا بدأ يتناقص تدريجيا".

وذكر ديمتشينكو أن بقاء أعضاء مجموعة فاجنر في بيلاروسيا أمر مريب للغاية بعد الوفاة المحتملة لزعيم فاجنر يفجيني بريجوزين.

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