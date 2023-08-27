محافظ جنوب سيناء يتابع الموقف المالي للمشروعات

في اطار المتابعة المستمرة الدورية الاسبوعية للمشروعات الجارية علي أرض محافظة جنوب سيناء، للوقوف علي نسب التنفيذ وتذليل اية عقبات قد تواجه التنفيذ، والتنسيق مع الجهات المشتركة .

عقد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اجتماع المجموعة الاقتصادية التي تضم كافة الإدارات المالية والمختصة، وبحضور القيادات التنفيذية، وذلك بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ.



وناقش المحافظ خلال الاجتماع المشروعات الجديدة بخطة العام المالي 2023 / 2024 الربع الأول وموقف التعاقدات بالمدن.

وتابع المحافظ، الموقف المالي للمشروعات، وموقف المستحقات الخاصة بالشركات المنفذة للمشروعات، وكذا موقف الإيرادات ومستحقات الدولة بمختلف أنواعها وبحث سبل تعظيم تلك الموارد.