تشكيل لجنة سيدات الأعمال بغرفة تجارة الإسماعيلية

اعتمد أكرم الشافعي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية، وأمين صندوق مساعد الاتحاد العام للغرف التجارية، تشكيل هيئة مكتب لجنة سيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالإسماعيلية.

وبحسب القرار رقم 2 لسنة 2023 لرئيس غرفة الإسماعيلية، تضمن تشكيل لجنة سيدات الأعمال بالإسماعيلية من هيئة المكتب كلًا من الأستاذة آمال محمود إبراهيم إبراهيم « رئيسًا»، الأستاذة سارة ممدوح السيد « نائب أول»، الأستاذة نادية عبدالفتاح أحمد « نائب ثان»، الأستاذة مروة صابر يوسف « سكرتير»، الأستاذة نجاح محمد عرابي « سكرتير مساعد ».

وأعلن أكرم الشافعي، اختيار الإعلامية منال أحمد مدبولي، المستشار الإعلامي للجنة، كذلك الأستاذة نسمة جمال مختار محمد الزيني، عضو اللجنة منسق البنوك.

وحرص رئيس تجارية الإسماعيلية على عقد لقاء مع هيئة المكتب الجديد للجنة سيدات الأعمال، قبل قليل، أكد فيه على أهمية الدور المنوط لهم القيام به في ظل التحديات التي تواجه الرائدات المصريات في المجال الاقتصادي.

وأكد اكرم الشافعي، على تنشيط التعاون وزيادة الخبرات لسيدات الأعمال بالإسماعيلية وكذا مشاركتهن في تنمية المجتمع وفتح مجالات تجارية واستثمارية في جميع المجالات سواء تجارية، أو استثمارية، أو محلية، وخدمية، أو اجتماعية، دعمًا من الغرفة لتنشيط دور سيدات الأعمال بالإسماعيلية.

في هذا السياق، كلف السيد أكرم الشافعي هيئة المكتب، باختيار المستشارين والمنسقين والأعضاء للانضمام للجنة.

من جانبها أوضحت آمال محمود، مهمة اللجنة في الاهتمام بنشاط المرأة وسيدات الأعمال واتخاذ جميع الإجراءات والفعاليات لرفع المستوى والكفاءة وعقد الدورات والندوات وإقامة المعارض وغيرها.