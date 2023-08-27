البورصة العربية ما بين الارتفاع والانخفاض خلال تعاملات اليوم

شهدت مؤشرات البورصة العربية فى تداولاتها اليومية تبايناً مابين الانخفاض والارتفاع عند الأغلاق خلال تعاملات، اليوم الأحد، واليكم بعض المؤشرات .

مؤشر بورصة مسقط يغلق على انخفاض

بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم، عند مستوى 4772.13 نقطة منخفضًا بـ 3.8 نقاط، وبنسبة 0.08 %، مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4775.96 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونين و662 ألفًا و92 ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة 19.4 % ، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 3 ملايين و301 ألفًا و668 ريالًا عُمانيًّا.

البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.13%، لتصل عند مستوى 2390.71 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3.5 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.1 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2279 صفقة.

البورصة البحرينية تغلق تعاملاتها على تباين

البورصة البحرينية

أقفل مؤشر البورصة البحرينية العام خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد، عند مستوى 1,953.36 نقطة بارتفاع قدره 1.03 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 748.98 نقطة بانخفاض قدره 0.72 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهـم المتداولة فى البورصة البحرينية مليونين و368 ألفًا و645 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 545 ألفًا و445 دينارًا بحرينيًّا نفذت من خلال 53 صفقة.

البورصة القطرية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

البورصة القطرية

أغلق المؤشر العام فى البورصة القطرية خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد، على ارتفاع، بواقع 21.80 نقطة، أي بنسبة بلغت 0.21 %، ليغلق عند مستوى 10386.51 نقطة.

وجرى خلال الجلسة فى البورصة القطرية ، تداول 136 مليوناً و990 ألفاً و21 سهماً، بقيمة 294 مليوناً و362 ألفاً و109.038 ريالات، نتيجة تنفيذ 10724 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت خلال الجلسة فى البورصة القطرية أسهم 25 شركة، بينما انخفضت أسعار 18 شركة أخرى، وحافظت 7 شركات على أسعار إغلاقها السابق.

البورصة الكويتية تغلق تعاملاتها على انخفاض

البورصة الكويتية

أغلقت أسواق البورصة الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأحد على انخفاض مؤشرها العام بـ 8.4 نقاط لينهي تداولاته عند مستوى 7043.36 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.12 %، وذلك من خلال تداول 93.2 مليون سهم عبر 5647 صفقة نقدية بقيمة 19.2 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس فى أسواق البورصة الكويتية بنحو 5.3 نقاط ليسجل 5669.19 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.09 %، جراء تداول 38 مليون سهم عبر 2201 صفقة نقدية بقيمة 5.18 ملايين دينار كويتي.

كما انخفض مؤشر السوق الأول أسواق البورصة الكويتية بنحو 9.8 نقاط ليغلق عند مستوى 7755.67 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.13 % من خلال تداول 55.2 مليون سهم, نُفذت خلال 3446 صفقة بقيمة 14 مليون ديناركويتي.

سوق الأسهم السعودية يغلق على ارتفاع

الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد، مرتفعًا بنحو 64.81 نقطة ليقفل عند مستوى 11470.11 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 163 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 143 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 72 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات فى أسوق الأسهم السعودية : تكوين، وصناعة الورق، وميدغيلف للتأمين، والباحة، وسيرا الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الزامل للصناعة، وثمار، وزجاج، والمنجم، وأسواق عبدالله العثيم الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و 3.60% .

فيما كانت أسهم شركات فى أسوق الأسهم السعودية : شمس، وأرامكو السعودية، والكثيري، وصدر، والباحة هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وعلم، ومرافق، والأهلي، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) خلال تعاملات، اليوم الأحد، مرتفعاً 363.64 نقطة ليقفل عند مستوى 24009.99 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 33.8 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر مليون و600 ألف سهم.

البورصة المصرية تغلق على ارتفاع

البورصة المصرية

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 17 مليار جنيه ليصل إلى 1.256 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 2.15 مليار جنيه.

وأنهى مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) تعاملاته على ارتفاع نسبته 1.7% ليبلغ 18516.59 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 1.05% مسجلاً 3741.03 نقطة، وأضاف مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقاً نحو 1.13% لينهي التعاملات عند مستوى 5505.36 نقطة.