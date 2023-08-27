ورش فنية وحكي وعروض فنية ضمن النشاط الصيفي ببني سويف والقليوبية

ورش فنية وحكي .. قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني عددا من الورش الفنية ضمن النشاط الصيفي ببني سويف حيث نفذ بيت ثقافة أهناسيا المدينة ورشة فنون تشكيلية لعمل بوكيه ورد تنفيذ إيمانصلاح، كما قدم حوارا مع الأطفال عن النظافة تحدثت خلاله هبة حنفي أهمية النظافة ودورها في الحفاظ على صحة الفرد.

بينما أعدت مكتبة النادي الرياضي مسابقة في المعلومات العامة تنفيذ حنان عيد، وقدم قصر ثقافة بني سويف عرض لفرقة الفنون الشعبية إشراف وائل عيد.

جاء ذلك بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي بفرع ثقافة بنى سويف برئاسة الناقد أحمد خليفة.

ومن جانب آخر عقدت مكتبة الحي الثاني بشرق النيل محاضرة بعنوان تربية الأطفال تربية سليمة تناولت خلالها داليا إبراهيم تعزيز روح التعاطف عند الأطفال وغرس حب المساعدة لهم.

الإعارة بالمكتبات سادس برامج التدريب الميداني لطلبة المعلومات وتقنيات المعرفة بقصر ثقافة بنها

من ناحية أخرى، عُقد بقصر ثقافة بنها محاضرة بعنوان "الإعارة بالمكتبات" وذلك خلال فعاليات التدريب الميداني الذى ينظمه القصر لطلبة قسم المعلومات وتقنيات المعرفة ، حاضرها وقام بالتدريب كل من الأستاذ رأفت سعيد مدير القصر، والأستاذة سارة محمد كمال مسئولة تكنولوجيا المعلومات، أوضحوا خلالها أن خدمة الإعارة واحدة من أهم الخدمات العامة التي تقدمها المكتبات ومراكز المعلومات، ثم تناولوا تعريف الإعارة بأنها عملية إتاحة وتسجيل مصادر المعلومات من أجل استخدامها سواء داخليا (الإعارة الداخلية) أو إخراجها لاستخدامها خارج المكتبة (الإعارة الخارجية) لمدة معينة من الزمن من خلال وثيقة (ضمانة أو تعهد) وعادة يشرف على العملية موظف الإعارة الذي يقوم بتسجيل المادة قبل إخراجها للتأكد من إرجاعها من قبل المستعير نفسه، ومتابعة المواد المتأخرة وتذكير المستعيرين بذلك عن طريق الاتصال بهم سواء بشكل مباشر أو من خلال إخطارات خاصة، وبيان من يحق له الإعارة، وأيضا الشروط الواجب على المستعير الالتزام بها، و مدة الإعارة للمواد المختلفة والمواد التي يمكن استعارتها، والمواد غير المسموح بإعارتها تلاها التطبيق العملي للطلبة على عملية الإعارة.