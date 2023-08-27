أثبتت نجاحها.. المستشار القانوني لهيئة قناة السويس يطالب بالاعتذار للرئيس السيسي

قال خالد أبو بكر، المستشار القانوني لهيئة قناة السويس، إن هناك توجيهًا من الرئيس السيسي للفريق أسامة ربيع بأن تكون هناك تنمية دائمة في القناة تتضمن تنمية في الخدمات ومعدلات العبور وعائد الشركات ومد خطوط ملاحية جديدة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس وجه بتطوير القطاع الجنوبي بقناة السويس من خلال إنفاق 9 مليارات جنيه من ميزانية الهيئة ولم يكلف الدولة شيئًا، موضحا أن نسبة الإنجاز بلغت 94 %.



عائدات تاريخية

وأكد أن عائدات قناة السويس سجلت عائدات تاريخية قدرها 9.4 مليار دولار في العام المالي الماضي، منوهًا إلى أن قناة السويس الجديدة تسببت في عائدات مليارية إلى دخل القناة، موضحا أن تكلفة القناة عادت أضعاف.



وأشار إلى أن أي سفينة في العالم مهما كبر حجمها، يمكنها المرور في قناة السويس، لافتًا إلى أنه تم تقليل زمن المرور من 18 ساعة إلى 11 ساعة وهذا له عائد اقتصادي يتمثل في توفير استهلاك الوقود الذي له مردود إيجابي على البيئة.

وطالب المشككين في مشروعات قناة السويس بالاعتذار للرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن ما قام به في قناة السويس مشروع ناجح بالأرقام، مؤكدًا أن الجفاف الذي ضرب بعض القنوات في العالم، أدى لزيادة معدلات مرور السفن في قناة السويس.