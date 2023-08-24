أسامة ربيع: انتظام حركة الملاحة في قناة السويس.. فيديو

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، كواليس التعامل مع الأعطال الفنية التي تعرضت لها ناقلتين خلال عبورهما للقناة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، قائلا: إن حركة الملاحة داخل القناة انتظمت في الاتجاهين بعد توقفها إثر عطل بـ ناقلتين، مضيفا أنه حدث عطل مفاجئ في التوجيه بما تطلب الاستعانة بقاطرات الهيئة لقطرها لحين الإصلاح.

قناة السويس

وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أنه أنه تم تشغيل قاطرات الهيئة التي نجحت في التعامل مع الموقف الملاحي الطارئ، وتم قطر الناقلة الأولى الساعة 8 ونصف صباحا والثانية الساعة 11 صباحا.



ولفت إلى أنه لم يحدث أي تسريب أو تلوث إثر عطل الناقلة التي كانت تحمل غاز، مؤكدا أن الهيئة تتعامل باحترافية شديدة مع أي طارئ في قناة السويس.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد.



