البورصة البحرينية تغلق تعاملاتها على تباين

أقفل مؤشر البورصة البحرينية العام خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد، عند مستوى 1,953.36 نقطة بارتفاع قدره 1.03 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 748.98 نقطة بانخفاض قدره 0.72 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

البورصة البحرينية

وبلغت كمية الأسهـم المتداولة فى البورصة البحرينية مليونين و368 ألفًا و645 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 545 ألفًا و445 دينارًا بحرينيًّا نفذت من خلال 53 صفقة.

البورصة القطرية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

البورصة القطرية

أغلق المؤشر العام فى البورصة القطرية خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد، على ارتفاع، بواقع 21.80 نقطة، أي بنسبة بلغت 0.21 %، ليغلق عند مستوى 10386.51 نقطة.

وجرى خلال الجلسة فى البورصة القطرية ، تداول 136 مليوناً و990 ألفاً و21 سهماً، بقيمة 294 مليوناً و362 ألفاً و109.038 ريالات، نتيجة تنفيذ 10724 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت خلال الجلسة فى البورصة القطرية أسهم 25 شركة، بينما انخفضت أسعار 18 شركة أخرى، وحافظت 7 شركات على أسعار إغلاقها السابق.

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام

بورصة الكويت

أغلقت أسواق البورصة الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأحد على انخفاض مؤشرها العام بـ 8.4 نقاط لينهي تداولاته عند مستوى 7043.36 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.12 %، وذلك من خلال تداول 93.2 مليون سهم عبر 5647 صفقة نقدية بقيمة 19.2 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس فى أسواق البورصة الكويتية بنحو 5.3 نقاط ليسجل 5669.19 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.09 %، جراء تداول 38 مليون سهم عبر 2201 صفقة نقدية بقيمة 5.18 ملايين دينار كويتي.

كما انخفض مؤشر السوق الأول أسواق البورصة الكويتية بنحو 9.8 نقاط ليغلق عند مستوى 7755.67 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.13 % من خلال تداول 55.2 مليون سهم, نُفذت خلال 3446 صفقة بقيمة 14 مليون ديناركويتي.

مؤشر بورصة مسقط يغلق على انخفاض

بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم، عند مستوى 4772.13 نقطة منخفضًا بـ 3.8 نقاط، وبنسبة 0.08 %، مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4775.96 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونين و662 ألفًا و92 ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة 19.4 % ، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 3 ملايين و301 ألفًا و668 ريالًا عُمانيًّا.