حفنة من المكسرات يوميًا تقلل الاكتئاب بنسبة 17%.. دراسة توضح

الاضطراب الاكتئابي (المعروف أيضًا بالاكتئاب) هو اضطراب عقلي شائع، لأنه ينطوي على مزاج مكتئب أو فقدان المتعة أو الاهتمام بالأنشطة لفترات طويلة من الزمن.

ويختلف الاكتئاب عن تغيرات الحالة المزاجية العادية والمشاعر المتعلقة بالحياة اليومية، ويمكن أن يؤثر فى جميع جوانب الحياة، بما في ذلك العلاقات مع العائلة والأصدقاء والمجتمع، ويمكن أن ينتج عن أو يؤدي إلى مشاكل في المدرسة والعمل.

يمكن أن يحدث الاكتئاب لأي شخص، والأشخاص الذين عانوا من سوء المعاملة أو الخسائر الفادحة أو الأحداث المجهدة الأخرى هم أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب، النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب من الرجال.

تأثير المكسرات على الاكتئاب:

كشفت دراسة جديدة أن تناول حفنة من المكسرات يوميًا يقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 17%.

وأجريت جامعة كاستيلا لا مانشا الإسبانية دراسة استنادًا إلى بيانات أكثر من 13 ألف شخص متوسط أعمارهم 58 عامًا، ولم تكن لديهم أي أعراض اكتئاب قبل الدراسة التي امتدت بين 2007 و2021، وفقًا لموقع "medical news today".

وكشف الباحثون أن تناول 30 جرامًا يوميًا من المكسرات يرتبط بانخفاض احتمال الإصابة بالاكتئاب لدى كبار السن، والأشخاص في منتصف العمر.

وقال فريق البحث إن هذا التأثير بفضل الخصائص المضادة للاكتئاب والمضادة للأكسدة التي تحتويها المكسرات.

وتشمل قائمة المكسرات في بيانات الدراسة: اللوز، والجوز، والكاجو، والبندق، والفستق، والجوز البرازيلي.

وأجاب المشاركون على استبيانات لقياس تناول المكسرات أثناء الدراسة، وتمت مراقبة أعراض الاكتئاب لديهم، ومدى استخدام أدوية مضادة له.

وتتسق هذه النتائج مع التأثير الإيجابي للمكسرات على الصحة النفسية والعصبية، والذي رصدته دراسات سابقة.