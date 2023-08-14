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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

طريقة عمل بيض بالبسطرمة والجبنة للإفطار| تشعرك بالشبع فترة طويلة

بيض بالبسطرمة بالجبنة
بيض بالبسطرمة بالجبنة

وجبة الإفطار من الوجبات التي لا يستغنى عنها أحد، فهي من أهم الوجبات والتي يجب التركيز عليها واختيار العناصر الغذائية الهامة لجسمك، ومن أشهى الأكلات التي يمكنك تحضيرها في الإفطار هي بيض بالبسطرمة والجبنة.

 

بيض بالبسطرمة والجبن

 

طريقة عمل بيض بالبسطرمة والجبنة

المقادير

- البسطرمة : 200 غم (مقطعة)

- سمن : ملعقة كبيرة

- البيض : 6 حبات

- جبن الشيدر : 100 غراماً (مبشور)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- الكمون : ربع ملعقة صغيرة (مطحون)

 

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طريقة التحضير

سخني السمن في مقلاة على نار متوسطة.

أضيفي البسطرمة وقلبي حتى تتحمر قليلاً.

أضيفي البيض ثم رشي الملح والفلفل والكمون وانثري الجبن واتركيه بدون تقليب لينضج البيض ويذوب الجبن.

قدميه إلى جانب الخبز المحمص.

 

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