حسن فؤاد يفجر السبب الحقيقي لابتعاده عن الفن 17 عامًا.. القرآن وعلاء ولي الدين السر

فاجأ الفنان حسن فؤاد الجمهور بالكشف عن سبب ابتعاده عن الساحة الفنية والتمثيل لمدة 17 عامًا، وذلك خلال لقائه التليفزيوني مع الإعلامية إنجي هشام، ببرنامج "المنسي" الذي يُعرض عبر قناة "هي" الفضائية.

حسن فؤاد يكشف سبب ابتعاده عن الفن أكثر من 17 عامًا:

أوضح الفنان حسن فؤاد أنه تأثر بشكل كبير بوفاة أصدقائه من الفنانين، وخصوصًا علاء ولي الدين، وعبدالله محمود، كان سببًا رئيسيًا في ابتعاده عن الفن طوال السنوات الماضية، متابعًا: "لما حد بيختفي من حياتك بيهزك، ووفاة الشخصيتين دول أثرت فيا وخلتني أبتعد عن الوسط الفني والفن نهائيًا".

حسن فؤاد

علاء ولي الدين

حسن فؤاد يكشف كواليس حفظه للقرآن وتوليه إمامًا لمسجد لمدة 10 سنين:

وأضاف حسن فؤاد: "أنا من أسرة بسيطة ومتدينة وربنا أراد أني أتوقف وأحفظ القرآن وأدخل معهد القراءات وأحصل على إجازة القرأن الكريم وأبقى إمام مسجد لمدة 10 سنين ودي من أجمل فترات حياتي".

حسن فؤاد بعد ابتعاده عن الفن وحفظه للقرآن: كنت بقف مع المشايخ وأقول إن الفن من أعظم مهن العالم

وأكد حسن فؤاد أنه رغم ابتعاده عن الفن وتعمقه في الحياة الدينية، لم يفكر يومًا أن يهاجم الفن، أو يُحرمه، على العكس كان يدافع عنه، حيث قال: "عمري ما حسيت إن الفن يتعارض مع الدين وكنت بقف مع المشايخ وأقول إن الفن من أعظم مهن العالم إن استغل بشكل صحيح".

حسن فؤاد

وأردف حسن فؤاد: "في أعمال كتيرة علمتنا زي "ليالي الحلمية" و"أرابيسك" و"أبو العلا البشري"، مؤكدًا أن الفن رسالة هدفه تعليم الناس وإفادتهم.

من هو حسن فؤاد:

حسن فؤاد مطرب وممثل مصري، اسمه بالكامل (حسن فؤاد محمد إسماعيل)، من مواليد أبو قتادة بمحافظة الجيزة في عام 1968، التحق بقسم اﻷصوات بالمعهد العالي للموسيقى العربية في عام 1989، وعُرف من خلال مشاركته بالغناء في أوبريت (اخترناك)، وتترات مسلسل (أرابيسك)، بالإضافة إلى دوره في مسلسل (الوتد)، وكانت آخر أعماله مشاركته في مسلسل "خان القناديل" إنتاج عام 2003.